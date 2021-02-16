الكعبي: الخالد يناقش في بغداد التعاون الاقتصادي

وطن النهار

أكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن الكعبي، أن زيارة الوفد العراقي إلى الكويت جاءت ضمن الزيارات والعلاقات البرلمانية بين البلدين، مشيراً إلى أنه تمت إعادة وتسريع العمل باللجنة الثنائية المشكّلة بين الكويت والعراق والتي تتضمن قضية ترسيم الحدود.

واكد الكعبي في حوار موسع مع النهار، أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وعد بعد تشكيل حكومته أن يقوم بزيارة للعراق والتي نرتقب حدوثها إن شاء الله في بغداد، إذ إن هذا محط فخر واعتزاز للدولة والحكومة والبرلمان العراقي، وسيلقى ملف الزيارة متابعة وزارة الخارجية العراقية ووزارة الخارجية الكويتية وتحضير ملف اللقاء الذي سيناقش مواضيع التعاون الاقتصادي والأمني وسبل محاربة الإرهاب وموضوع الربط الكهربائي الذي يعاني العراق منه بشكل كبير.

وقال إن من النتائج المهمة لزيارة الوفد العراقي للكويت هو مشاركة الكويت باستثمار بعض المشاريع في العراق والتي لا يستطيع العراق القيام بها نظراً للظروف المالية، كما لمسنا رغبة الجانب الكويتي بفتح الحدود بين البلدين وإعطاء موافقات سريعة إلى المقاولين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال العراقية للتعامل مع الكويت.

وقال الكعبي نأمل في ان تضع زيارة رئيس الوزراء الكويتي خارطة طريق عملية لكثير من القضايا، لأن التجاور الجغرافي والتواصل الجغرافي والبعد التاريخي والعلاقات الأسرية وعلاقة الدم والعوائل، هذه كلها عوامل دافعة للعلاقة مع الكويت، وهذه لا تجدها مع دولة أخرى مجاورة، مبيناً العلاقة البرلمانية أو الحكومية تكاد تكون العلاقة مع الكويت الرقم 1 في مستوى العلاقات الثنائية ومستوى الاحترام المتبادل... وفيما يلي تفاصيل الحوار:

? هل حققت زيارة الوفد العراقي للكويت نتائجها؟ وكيف تصفون اللقاء مع سمو أمير الكويت؟

? كانت الزيارة على أعلى مستويات القيادة السياسية في الكويت، إذ كانت زيارة كبيرة ومهمة، حضرنا فيها لقاءات مع سمو أمير الكويت ومع سمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وكذلك رئيس مجلس الأمة الذي وجه الدعوة إلينا شخصياً، وتأتي الزيارة ضمن الزيارات والعلاقات البرلمانية بين الكويت والعراق وهي على أعلى المستويات.

وتمخضت الزيارة عن نتائج مهمة كانت واحدة من أبرزها عقد مؤتمر القمة السباعية لدول الجوار بالنسبة للعراق في ابريل 2019، حيث لعب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم دوراً كبيراً في حث القيادات العربية ودول الجوار لعقد هذه القمة المهمة في العاصمة بغداد. كما أن العلاقات الثنائية والتجارية والاقتصادية بين البلدين على مستوى عالٍ، حيث تمت إعادة وتسريع العمل باللجنة الثنائية المشكّلة بين الكويت والعراق والتي تتضمن قضية ترسيم الحدود. ووعد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد تشكيل حكومته أن يقوم بزيارة للعراق والتي نرتقب حدوثها إن شاء الله في بغداد، إذ إن هذا محط فخر واعتزاز للدولة والحكومة والبرلمان العراقي، وسيلقى ملف الزيارة متابعة وزارة الخارجية العراقية ووزارة الخارجية الكويتية وتحضير ملف اللقاء الذي سيناقش مواضيع التعاون الاقتصادي والأمني وسبل محاربة الإرهاب وموضوع الربط الكهربائي الذي يعاني العراق منه بشكل كبير، ومن النتائج المهمة لهذه الزيارة أيضاً هو مشاركة الكويت باستثمار بعض المشاريع في العراق والتي لا يستطيع العراق القيام بها نظراً للظروف المالية. كما لمسنا رغبة الجانب الكويتي بفتح الحدود بين البلدين وإعطاء موافقات سريعة إلى المقاولين والتجار وأصحاب رؤوس الأموال العراقية للتعامل مع الكويت. وطلب الوفد العراقي برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي من سمو أمير الكويت تأخير سداد الدين العراقي المتعلق بتعويضات الغزو الصَدّامي للكويت في عام 1990، ويأتي هذا بوقت حساس يعاني العراق فيه من ضائقة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا التي أثرت على الميزانية العامة الاتحادية وجعلتها تعاني من عجز كبير. وتأخير سداد ديون الكويت ودول أخرى سيكون عاملاً مساعداً على تخفيف العجز الحاصل في الموازنة العامة والتي ستقر في المرحلة المقبلة. ولاحظنا رغبة وقبولاً من سمو الأمير وأكد بشكل مباشر لنا بأنه سيعمل على ذلك مع القيادة السياسية في مجلس الوزراء وسمو ولي العهد وكذلك مع وزير الخارجية.

التكامل الاقتصادي

? رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي دعا إلى تكامل اقتصادي وسياسي مع دول الخليج.. فما تعليقك على الموضوع؟

? كنا بحاجة إلى ترجمة هذه الاتفاقات، هناك تعاون مشترك بين العراق ودول الخليج والدول العربية بشكل مستمر مع العراق، لكن مع الأسف الشديد عندما تشكل اللجان الثنائية يحصل الخلل، الرغبة في القيادات السياسية بين الدول العربية، وكذلك بين العراق والكويت رغبة حقيقة لمسناها وهذه الرغبة ليست جديدة، القيادة السياسية منذ عهد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه كانت هناك رغبة حقيقية في العمل مع العراق وجادة، ولكن اللجان الثنائية التي تشكل وتغيير الحكومات في العراق، (هنا المشكلة) الكويت مبدأهم ثابت في العراق ودائماً ما يرغبون بالتعاون والتبادل التجاري والاستثمار في مجالات عدة منها الاقتصاد والطاقة وحتى إعادة في مجال إعادة إعمار العراق، الكويت عقدت مؤتمراً لدعم إعادة إعمار العراق الذي حضره أكثر من 50 دولة من كل دول العالم، الآن هذا الأمر بحاجة إلى ترجمة وهذه الترجمة هي من مسؤولية اللجان المشتركة، هذه اللجان المشتركة لا تكون في كل الأحوال بمستوى القمة على مستوى القيادات السياسية ودائماً ما يكون مسؤولو اللجان المشتركة هم موظفون في الدولتين، فيحدث تلكؤ بعملية اللجان، اللجنة الثنائية منذ أكثر من سنة ونصف السنة لم تعقد اجتماعا واحدا وهذا خلل لاحظناه وطلبنا من الجانب الكويتي ورحب وإن شاء الله في أول تشكيل الحكومة الكويتية الجديدة، رئيس مجلس الوزراء يعلن عن زيارته لبغداد، ونحن نأمل في زيارة سمو رئيس الوزراء الكويتي أن تضع خارطة طريق عملية لكثير من القضايا، لأن التجاور الجغرافي والتواصل الجغرافي والبعد التاريخي والعلاقات الأسرية وعلاقة الدم والعوائل، هذه كلها عوامل دافعة للعلاقة مع الكويت وهذه لا تجدها مع دولة أخرى مجاورة، ثانياً أن تأتي بالسيارة من الكويت تدخل إلى البصرة خلال ساعة أو ساعة ونصف الساعة، كل هذه الأحوال المشتركة ستساعد العراق على الانفتاح على الكويت وشعبها وبناء العلاقة من جديد التي تصدعت بزمن النظام المباد.

قرارات موحدة

? كيف تصف العلاقات العراقية- الكويتية على الصعيد البرلماني؟

? أعتقد من أفضل العلاقات وستكون بالمستوى الأول فهي فوق الممتازة، إذا أحدد لك العلاقة البرلمانية أو الحكومية تكاد تكون العلاقة مع الكويت الرقم 1 في مستوى العلاقات الثنائية ومستوى الاحترام المتبادل، طالما أكد سمو الأمير الراحل على مساعدة العراق ودعم العراق وسيادة العراق ووحدة العراق وترجمها من عام 2003 لغاية وفاته وأنا على يقين بأن السياسة الكويتية من قيادة سمو الأمير إلى الحكومة أو مجلس الكويت هم ينتهجون نفس نهج الأمير الراحل.

? هل هناك تنسيق في المحافل الدولية بين العراق والكويت؟

? على أعلى المستويات، أنا شخصياً لم التق مع الأخ مرزوق الغانم إلا في محفلين أو ثلاث في مؤتمر البرلمانات الدولي ومؤتمر الاتحاد الدولي الأعضاء في منظمة اتحاد الإسلامي، بصراحة يمثل الأخ مرزوق الغانم قطباً ومرتكزاً أساساً يجمع حوله العرب والمسلمين وكان في المحافل رأي العراق هو رأي الكويت، ورأي الكويت هو رأي العراق. لم نختلف في أي قضية سواء كانت على مستوى اللجان أو مستوى قرارات المجلس، في كل شيء القرارات كانت موحدة من البلدين. ولم نختلف حتى بالجزيئات، مرتكز مرزوق الغانم كان واحداً من المرتكزات التي تحتضن جميع الأعضاء في برلمانات سواء كانت إسلامية أو عربية.

? ما رأيك بنشاط داعش الإرهابي في آخر فترة.. وبتصوراتك من يدير الملف؟

? داعش كمؤسسة ومنظمة معلومة لدى كل المؤسسات الأمنية سواء كانت داخل العراق أو خارجه، هو تنظيم موجود على أرض الواقع، ولديه بعض المناطق التي يعمل فيها بعيدة عن سلطة الدول، خصوصاً في المناطق الصحراوية في غرب العراق وشرق سورية، هذه المناطق يعمل وينشط فيها داعش منذ فترة طويلة حتى الآن، وطبعاً لديه أرضية ومناخ تساعده أن يتواجد متخفي بشكل أو بآخر، وأنا أعتقد بأن داعش يقوم بردات فعل ليثبت وجوده على مستوى العالم والعراق، ولكنه منكسر ومنحدر، بدليل الآن القوات الأمنية قتلت قيادات داعش الكبيرة والثانوية والوسطية، قبل أيام بمعلومات استخباراتية من قبل القوات الأمنية العراقية تم قتل والي غرب بغداد أبو حسن الغريباوي ومساعده، كانوا مسؤولين عن عملية التفجيرين الإرهابيين في ساحة الطيران مع مجموعة معهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن القوات الأمنية متمكنة وتنتظر اللحظة والوقت المناسب لخروج داعش، الدواعش الآن أشبه بالحيوانات التي تتواجد في الحفر، مجرد أن تخرج من هذا الجحر أو الحفر سيتم اصطيادها، المسألة مسألة وقت وهذا لا يعني أن داعش ليست لديه حركة أو فرصة، دائماً ما يتواجد في هذا الوقت، وقت ما تقترب الانتخابات يريد إثارة الفوضى وإيصال رسالة للعالم بأن داعش موجود، ولكن أنا أؤكد وبمعلومات أكيدة من القيادات الأمنية في العراق بأن فلول داعش الإرهابية لا تمثل إلا أعداد قليلة جداً تمارس هذا الدور التخريبي، وقد تكون الجرائم المنظمة أكثر من الدواعش، لكن النظر إلى أفعال داعش إعلامياً أكبر. الآن في العراق لدينا جريمة المخدرات وبيع الأعضاء البشرية وجرائم أخرى منظمة جنائية، أنا أؤكد لك بأن هذه الجرائم هي موجود أكثر من داعش، لأن القوات الأمنية كانت غير مشغولة بالجرائم هذه، لذلك وجدت لها بيئة مناسبة لهذه الجرائم، لأن كانت مشغولة كثيرة بالقضاء على الدواعش، الآن داعش أقل بكثير من أعداد الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق.

مراقبة الانتخابات

? 71 دولة طلبت المراقبة والإشراف على الانتخابات العراقية.. ما رأيك بهذا الأمر.. وهل أنت مع الإشراف الدولي؟

? المراقبة على الانتخابات شيء صحي، ومعمول به على مستوى العالم، حتى مؤسسات عراقية مارست دور الرقابة على الانتخابات في تونس، مصر، لبنان وتركيا ودول أخرى، وأنا كنت أحد الناشطين المدنيين في وقت ما مارست هذا الدور في دعوات تقدم من قبل المفوضيات أو اللجان الانتخابية في تلك الدول لمراقبة الانتخابات والاطلاع على سير العملية الانتخابية، التوغل والتوسع في مفهوم الرقابة والإشراف سيكون له معان ومقاصد تؤثر نوعاً ما على سيادة البلد، على استقلالية المفوضية العليا للانتخابات وخصوصاً أنها جاءت من مؤسسة مستقلة اسمها السلطة القضائية، وأن القضاة في العراق لا ينتمون إلى سلطة تنفيذية أو سلطة تشريعية وهي جهات مستقلة.

? هناك بعض الجهات ترفض الإشراف الدولي؟

? نعم.. كما ذكرت المراقبة جيدة، أما الرقابة والإشراف فكأنما العراق تحت وصاية الأمم المتحدة أو تحت البند السابع، العراق أجرى انتخابات من عام 2005 ولغاية الآن، نعم هناك طعن في بعض الانتخابات، هناك طعن في نزاهتها في مكان أو آخر، في الولايات المتحدة الأميركية لحد هذه اللحظة هناك دعاوى مقامة في المحكمة العليا الدستورية على الانتخابات الأخيرة، هذا الشيء معمول به وهو قانوني وصحي، لكن التوسع في موضوع الرقابة والإشراف والدخول إلى أصغر تفاصيل وجزئيات العمل الانتخابي والتدخل في موضوعات فنية وتقنية قد تؤثر على استقلالية وحيادية المؤسسة واهتمامها كونها جزءاً من منظومة بلد هذا غير مقبول، نحن ندعو إلى رقابة على الانتخابات من قبل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي والدول العربية وهيئات مستقلة للانتخابات أو منظمات مجتمع مدني محلية أو خارجية، شبكات لمراقبة الانتخابات هذا يعطي شفافية للانتخابات وحتى يعطى توسيع للمشاركة في العملية الانتخابية.

? على ذكر الولايات المتحدة الأميركية.. هل تتوقع تغير السياسة الأميركية تجاه العراق في عهد بايدن؟

? أعتقد السياسة الخارجية الأميركية ستتغير تجاه الشرق الأوسط وليس تجاه العراق فقط، ستتغير في اليمن، الخليج العربي، العراق، إيران وتركيا حتى مع إسرائيل، سيكون هناك نهج جديد، لأن الديمقراطيين لديهم عهد جديد يختلف تماماً عن عهد الجمهوريين الذي قاده الرئيس ترامب.

? ما توقعاتكم للسياسة الأميركية تجاه العراق إيجابية أم سلبية؟

? لغاية الآن بوادر مؤشرات العلاقة في المنطقة وأزمات المنطقة مؤشرات إيجابية، في اتباع لغة الحوار والابتعاد عن لغة العنف وإرسال البارجات والأسلحة وغيرها، وهذا مدعاة لقيام دول المنطقة بما عليها من واجبات سياسية وأخلاقية بحكم علاقة الجوار، لأن أغلب دول الشرق الأوسط متشابكة عرقياً، دينياً، تاريخياً فهي بحاجة إلى لغة حوار أولى بالحوار من شعوب أخرى.

