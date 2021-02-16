المرجع علي السيستاني صمام أمن العراق.. وزيارة بابا الفاتيكان تاريخية

وطن النهار

حول زيارة بابا الفاتيكان المرتقبة إلى العراق ولقائه المرتقب مع المرجع الديني السيد علي السيستاني وكيف سيستثمر العراق هذه الزيارة اقليمياً ودولياً قال الكعبي: رمزية بابا الفاتيكان للعالم أجمع، ليس فقط للمسيحيين إنما لكل العالم رمزية كبيرة، وزيارته المرتقبة للعراق ستكون رسالة تاريخية لنشر السلام في العراق والمنطقة، قد لا تكون زيارة سياسية أو اقتصادية بمعناها الحقيقي، لكن مؤشراتها ودلالاتها هي أن هذا البلد تاريخه عريق، خصوصاً أن هذا البلد هو مهد الكنيسة الآشورية وهذا كله فيه دلالات كبيرة جداً، ولقاؤه مع المرجعية في النجف سيكون أيضاً ذا أثر وبعد كبيرين، لأن المرجعية في النجف كانت ومازالت وستبقى لها الدور الكبير باعتبارها صمام أمان للعراق والشعب العراقي بكل أطيافه وكل مكوناته، ويعلم الكثير من المتابعين للشأن العراقي خصوصاً بالشأن السياسي لما للمرجعية من دور كان واضحا وجليلا في الحفاظ على وحدة العراق وعدم الانزلاق إلى الحرب الطائفية، والتشظي والانكسار والانقسام، ووحدة العراق كانت حاضرة في كل خطابات المرجعية، وكل مراجعنا في النجف الأشرف وعلى رأسهم سماحة السيد علي السيستاني، أعتقد بأن الزيارة ستكون محط اعتزاز وفخر ليس في العراق فقط وإنما في شعوب العالم بتسليط الضوء على هذا البلد الذي مر بمؤامرات وإرادات خبيثة خارجية وداخلية، نحن بحاجة الآن لنستثمر هذه الزيارة وأبعادها في نشر المحبة والسلام والوئام بين شعوب المنطقة، وهذا جزء من أهداف الدولة والنظام السياسي بعدم الاعتداء على جيراننا وبناء علاقات، وكذلك نحن لا نستحي أن نستنكر كل أفعال وجرائم النظام المباد، في كل محافلنا سواء كانت في داخل العراق أو خارج العراق، لأن هذه الأفعال لا تمت إلى العراقيين بصلة ولا تمت إلى تأريخ العراق بصلة، لا تمت إلى أديان وأعراق الشعب العراقي بصلة، هي ممارسة عنجهية كانت تمثل سيطرة الطاغوت على العراق، وهي في كل الأحوال حقبة زمنية مرت ولكنها لن تكون محط اعتزاز حتى بعد ألف عام بالنسبة للعراقيين، وهذا دليل على أننا شعب متسامح يحب الآخرين ويحب الكرم والضيافة، يحب الود والعلاقات الطيبة مع دول الجوار.

