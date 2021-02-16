جائزة البغلي للابن البار تعلن أسماء أبناء الكويت البررة والفائزين في المسابقة الرابعة عشرة لعام 2020

وطن النهار

أعلنت مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار أسماء الفائزين في مسابقات جائزة البغلي للابن البار في نسختها الرابعة عشرة لعام 2020، والتي تم تنظيم فعالياتها برعاية وزير الشؤون الاجتماعية. مشيرة الى أن حفل التكريم سيقام في 22 من شهر فبراير الحالي برعاية وزير الشؤون الاجتماعية عن طريق أنظمة وشبكات التواصل الإلكتروني عن بعد، ووفقاً للضوابط الصحية المقررة من قبل السلطات الصحية في الكويت مع الالتزام بضوابط مجلس الوزراء الخاصة بالتجمعات وقت اقامة الفعاليات.

وفي هذا السياق أكد رئيس مجلس ادارة المبرة ابراهيم طاهر البغلي، حرص المبرة على توفير الدعم الكامل لأفراد ومؤسسات المجتمع المدني للعمل معا والتعاون لتحقيق التكامل والوصول الى أعلى درجة من الجودة والتميز في ترسيخ قواعد العمل الاجتماعي والانساني والتطوعي في الكويت وتعزيز مفهوم التنمية الشامل.

وقال البغلي: إن الاهتمام بالعمل الخيري والانساني والتطوعي يؤكد أن التوجه الذي سارت عليه المبرة منذ 14 عاما مضت وحتى يومنا هذا يتجه الوجهة الصحيحة في ترسيخ مبادئ وتعزيز أركان العمل التطوعي بين أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والخيري والخاص بتنفيذ مشاريعها وأنشطتها وبرامجها التطوعية والتوعوية والمجتمعية المتنوعة في العمل التطوعي المشترك عن طريق تأكيد مبدأ الشراكة المجتمعية.

وأضاف البغلي بأن اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار واللجنــة الاجتماعية في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار نفذت العديــد مــن الفعاليات والبرامـج والأنشـطة التي تم من خلالها ترجمة توجيهات رئيس مجلس الادارة السيد ابراهيم طاهر البغلي بأهميــة تفعيــل وابراز العمل التطوعي الذي ينعكس ايجابياً على كل شرائح المجتمع والمؤسسـات الخيـرية والانسانية والمدنية والتي تشجع فضيلــة بـر الوالدين. حيث حرصت اللجنة العليا للجائزة واللجنة الاجتماعية في مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار بالعمل على تنفيذ الفعاليات بالدرجة المطلوبة والتي من شأنها إبراز الجانب الانساني والتطوعي والحضاري للكويت من خلال تنفيذ الأعمال وتنظيم الفعاليات.

ومن جانبها اكدت وكيل وزارة الشؤون المساعد للتنمية الاجتماعية السيدة هناء الهاجري على حرص الوزارة على دعم الجهود المبذولة من مختلف الجهات الخيرية الكويتية في سبيل تقديم كل سبل الدعم التي تعود بالنفع على الأسرة بشكل خاص والمجتمع الكويتي بشكل عام، وانطلاقاً من تحقيق مبدأ التكاتف الانساني والمجتمعي بين كل أفراد المجتمع، فان الوزارة تقدم كل الدعم لمثل تلك الفعاليات والأنشطة لما لها من عظيم الأثر على المجتمع والتشجيع على استقطاب الشباب للمشاركة في تلك النشطة التثقيفية.

وتقدمت الهاجري بخالص الشكر على الدعوة الكريمة لرعاية فعاليات جائزة البغلي للابن البار للعمل التطوعي للعام 2020م، وقدرت وثمنت الدور المهم للقائمين على فعاليات وانشطة وبرامج ومسابقات جائزة البغلي للابن البار والتي تنظمها مبرة ابراهيم طاهر البغلي للابن البار بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية، حيث يمثل هذا التعاون ثمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية مع كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني في سبيل دعم البرامج والأنشطة المعنية في بر ورعاية وخدمة الوالدين والأقارب من كبار السن.

ومن جانبه أكد رئيس اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية الدكتور عبدالمحسن الجار الله الخرافي بأن مبرة ابراهيم البغلي ومؤسسها الكريم العم ابراهيم طاهر البغلي والعاملين معه كتلة نشاط مثابرة ما جعل المبرة تحتل مكانة رفيعة ضمن الفعاليات الاجتماعية والتربوية الرائدة. وشكرهم مرتين باسمه وباسم اخوانه أعضاء مجلس ادارة الاتحاد. الأول: لثقتهم في اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية للمساهمة معهم في لجنة التحكيم لجائزة المبرة لعام 2020م في نسختها الرابعة عشرة في مجال العمل التطوعي من خلال تمثيل الاتحاد من قبل الاخوة الافاضل السيد عبدالاله محمد رفيع معرفي نائب رئيس الاتحاد والسيد عبدالله أحمد عثمان الحيدر المدير التنفيذي للاتحاد والثاني: لثقتهم بطلبهم منه كتابة هذه الكلمة ممثلاً للاتحاد. وتُعد الجائزة بلا مبالغة من الجوائز الجادة في محتواها، وانتظامها، وشمولها لأوجه النشاط الاجتماعي والتربوي في البلاد، ومستوى رعايتها، والأهم من ذلك كله في أثرها الجميل بشحذ الهمم للتنافس الشريف نحو الانجاز والتطوير والابداع. وما يزيد هذه الجائزة جمالاً توجيهها الى كل شرائح المجتمع واتاحتها الفرصة السهلة للمشاركة من الجميع لتعم الفائدة بشكل موضوعي وشفاف. ولقد كان الأمر الواقع يعذر العم «بورائد» ومبرته الكريمة لتأجيل فعاليات الجائزة الى العام القادم بسبب جائحة كورونا ولو مؤقتاً لهذا العام فقط، شأنهم شأن كثير من الجهات الرسمية والأهلية التي لم تتردد لحظة في التأجيل والجميع يعذرها.

من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا لجائزة البغلي للابن البار علي حسن أن مبرة ابراهيم البغلي للابن البار من المؤسسات الاجتماعية ذات الطابع الأهلي التطوعي والتي تعمل في عدة مجالات لخدمة ودعم كل شخص بار بوالديه أو ولي أمره أو أحد أقاربه أو يقوم ببر وطنه ومجتمعه، أو يقوم ويعمل على رعاية وخدمة وتأهيل الوالدين وكبار السن، عن طريق تنفيذ بعض المشاريع التوعوية الهادفة.

وأوضح حسن أن تنفيذ المشاريع التوعوية الهادفة يترجم توجهات وتطلعات الدولة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من خلال تفعيل مبدأ الشراكة الاجتماعية مع كل أفراد ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية والخاصة في الكويت لتحقيق عدة أهداف تعود بالنفع على جميع شرائح وأطياف المجتمع الكويتي.

