العمل التطوعي أثبت وجوده في أزمة «كورونا»

وطن النهار

حرصت كويتنا الحبيبة بقيادة أمير الانسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ورعاه وولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح -حفظه الله- على دمج الشباب في الأعمال التطوعية داخل الدولة وخارجها، وذلك في الأعمال الانسانية واغاثة المنكوبين، والمساعدة في حل الأزمات في الدول الفقيرة ولاسيما في ازمة تفشي فيروس كورونا الذي يعاني منه العالم بأسره، حتى يتعرف الشباب على حياة تلك الدول ومستوى المعيشة فيها، فيقدر النعمة التي وهبه الله اياها في بلده الكويت ويسعى للمحافظة عليها.

ومن ثم تولي حكومتنا الرشيدة العمل التطوعي اهتماما كبيراً، ويحظى العمل التطوعي باهتمام حكومي وشعبي لغرسه في نفوس أبناء المجتمع من مواطنين ومقيمين، وتحويله الى سلوك عملي يحرص عليه الكثيرون، ويقبلون عليه مخلصين متجردين من حب الذات أو التطلع للوصول الى مناصب قيادية، حتى يكون عملهم هذا خالصاً لله عزوجل ما زال العمل التطوعي في دولتنا الحبيبة الكويت على الرغم مما شهدته الكويت خلال السنوات الماضية من نمو كبير يحتاج الى المزيد من الوعي والاقبال من أبناء الوطن ليدركوا قيمته، ويبذلوا من وقتهم وجهدهم ومالهم كذلك من أجل اغاثة المحتاجين والمنكوبين داخليا وخارجيا، لمساعدة ديرتنا الحبية في القيام بدورها الانساني والخيري في العالم حيث ان العمل التطوعي في الكويت اثبت وجوده من خلال التعاطي مع ازمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وان المكانة المتميزة التي احتلتها الكويت في مجالات العمل التطوعي المختلفة جاءت نظير دعمها للعديد من دول العالم على المستوى المحلي والاقليمي والدولي والتي نالت الاستحسان والاشادة من جميع دول العالم.

إن المبادرات الايجابية التي يقوم بها فريق العمل التطوعي وجمعيات النفع العام تعتبر من المقومات الرئيسة للنظام التطوعي بالكويت في التعاون بالعمل على تحقيق الاهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالتطوع.

وذلك لما يمثله العمل التطوعي من أهمية اجتماعية وانسانية عظيمة، كونه رمزا من رموز تقدم الأمم وازدهارها؛ لأنه يعكس مقدار تحضر الفرد وولائه وانتمائه وحبه لوطنه؛ حيث يسعى المتطوع بقرار ذاتي لتقديم طاقته في تحقيق خدمة المجتمع، ويساعد على تنميته في عمل تطوعي غير ربحي وغير وظيفي أو مهني، في سبيل تقديم أية مساعدة لأية شريحة من شرائح البشر، سواء كان مع ذوي الاعاقة أو المسنين أو الأيتام أو الفقراء والمحتاجين أو المنكوبين وغيرهم، مما ينعكس على نفسية المتطوع بطعم ومذاق خاص وأثر حميد، ومردود مختلف يتمثل في الشعور بالرضا والسعادة الصادقة لا يعرفه الا من جرب هذا النوع من العمل التطوعي، سواء في المجال الديني أو الوطني أو الاجتماعي أو الانساني، قاصداً به وجه الله تعالى.

ختاما أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ الفاضل عيسى أحمد الكندري لرعايته الكريمة لفعاليات جائزة الابن البار لعام 2020م، وجميع العاملين بمختلف مسمياتهم ومستوياتهم الوظيفية في الوزارة، كما أتقدم بخالص الشكر والثناء لجهود الدكتور عبدالمحسن الجارالله الخرافي رئيس مجلس ادارة اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية وجميع أعضاء مجلس الادارة وجميع العاملين في الاتحاد لمساهمتهم الراقية ومشاركتهم الفاعلة في التنظيم والتنفيذ والإشراف على فعاليات الجائزة.

