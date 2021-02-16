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وطن النهار

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زيارة المقابر من 10 صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر

«البلدية»: 20 شخصاً فقط يشيعون الجنازة


أصدر مدير ادارة شؤون الجنائز في البلدية د. فيصل العوضي تعميما اداريا يقضي بفتح المقابر للزيارة من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا وأن لا تزيد مدة الزيارة عن نصف ساعة مع مراعاة التقيد بلبس الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي.
وأوضح العوضي في تعميمه أن تكون مواعيد الدفن كل نصف ساعة ولا مانع من الدفن في أي وقت حسب المصلحة العامة وتقدير كل مسؤول مقبرة بالتنسيق مع أهل الجنائز فضلا عن اقتصار دخول غرفة تغسيل الموتى على ثلاثة أشخاص من أهل الجنازة وأن يرافق الجنازة عشرون شخصا من أقارب المتوفى من الدرجة الأولى كما بين بأن هذا التعميم يعمل به اعتبارا من الأربعاء الموافق 17/2/2021. وأشار الى أنه قد جاء نظرا للظروف التي تمر بها البلاد وبناء على توجيهات مجلس الوزراء والتوصيات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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