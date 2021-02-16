20 محضراً ناقصاً على طاولة «الدستورية» اليوم

وطن النهار

قررت المحكمة الدستورية أمس الانتقال مرة أخرى الى مقر الامانة العامة لمجلس الأمة لاعادة فتح صناديق الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة واستخراج محاضر فرز اصوات الانتخابات الناقصة التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي وعددها 20 محضراً، وحددت المحكمة الدستورية عضوي المحكمة المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال لمقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لتنفيذ هذه المهمة . وقد تم الانتقال إلى مجلس الامة واستلام المحاضر الناقصة على ان يتم عرضها اليوم في المحكمة الدستورية استكمالا لبقية المحاضر. وكانت المحاضر الناقصة في الدائرة الثانية هي محضر اللجنة الأصلية رقم 1 واللجان الفرعية التابعة لها ارقام 2 و3 و4 ومحضر اللجنة الاصلية رقم 21 واللجان الفرعية التابعة لها ارقام 22 و23 و24 و 25، ومحضر اللجنة الفرعية رقم 27 ومحضر اللجنة الفرعية رقم 48 ومحضر اللجنة الاصلية رقم 55 واللجان الفرعية التابعة لها 56 و57 و58 و59 و60 و61 و 62. أمام فيما يخص الدائرة الانتخابية الثالثة قالت إنه سيتم استخراج محضر فرز اصوات اللجنة الأصلية رقم 17.

