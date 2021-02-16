«الجمارك»: عرض سيارات للبيع في مزاد

وطن النهار

أعلنت الإدارة العامة للجمارك أنها ستعرض 25 سيارة متنوعة للبيع غداً الاربعاء في مزاد علني في مقر مراقبة بيت المال التابعة للإدارة الكائن عنوانها في الصليبية على الدائري السادس.

وأشارت إلى أحقية اللجنة في بيع البضاعة على صفقة واحدة أو عدة صفقات حسب ظروف البيع، على أن يتحمل الراسي عليه المزاد عمولة دلالة بواقع 2% من ثمن البيع وان يدفع قيمة البضاعة بموجب الدفع عن طريق الكي-نت K-net فقط، مع إخراج البضاعة من مقر مراقبة بيت المال بصورة عاجلة وخلال 5 أيام بعد رسو المزاد عليه، وإلا سيتم حجز أية بضاعة وبيعها بالمزاد التالي إذا لم يقم من رسا عليه المزاد بإزالتها خلال المدة المحددة. ونوهت إلى أحقية الإدارة في وقف البيع أو تأجيله أو إعادته في موعد آخر في حالة عدم الحصول على السعر المناسب أو لأية أسباب تراها تتعارض مع مصلحتها، مع جواز إلغاء أو تأجيل المزاد لأي سبب تراه. ودعت المزايدين لمعاينة السيارات للتأكد من حالة وجودة ونوعية هذه البضاعة والموجودة بالعنوان المذكور أعلاه خلال فترة الدوام الرسمي. وفي حالة امتناع الراسي عليه من سداد ثمن البيع أو جزء منه يحق للإدارة العامة للجمارك إعادة البيع على حسابه فإذا لم يصل الثمن للمبلغ الذي رسا به المزاد أولا التزم بسداد الفرق، وفي هذه الحالة يحق للإدارة حرمانه من الاشتراك في أي مزاد مستقبلا.

