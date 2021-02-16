«التربية» بحثت زيادة حصص «عن بُعد»

وطن النهار

بحث وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد، صباح أمس، على طاولة اجتماع مجلس الوكلاء، جملة من المقترحات المقدمة من الجهات المختصة حول «التعليم عن بعد» في الفصل الدراسي الثاني للطلبة الدارسين لجميع المراحل التعليمية الثلاث بالاضافة إلى رياض الاطفال، في حين ناقش التقارير المرفوعة من قبل الفرق للوكلاء المساعدين.

بهذا الصدد، علمت «النهار» من مصادرها، أن الاجتماع بحث آلية التعليم عن بعد وسبل تطويرها إلى جانب المقترحات المقدمة من موجهي العموم ولاسيما الخاصة برفع عدد الحصص المتزامنة للطلبة في بعض المواد الدراسية، باعتبار ان الحالية لا تكفي لاستكمال المنهج المقرر، موضحة أن المقترحات شملت مقترح تحويل الحصص المخصصة لطلبة الصفوف من الاول وحتى الثالث من تعليم غير المتزامن إلى متزامن.

وأشارت المصادر إلى ان مجلس الوكلاء تطرق إلى موضوع جاهزية المدارس في ظل احتمالية العودة الجزئية للمدارس، مبينة ان التربية تعكف حاليا على إعداد الخطط في أكثر من اتجاه لتجنب مختلف المشاكل المتعلقة بالعودة للتعليم التقليدي.

ولفتت المصادر، إلى ان التربية تسير نحو عقد اختبارات نهاية العام الدراسي للمرحلة الثانوية، مبينة انها تعمل على كيفية تجنب المشاكل الفنية التي تصاحب التحول إلى النظام الالكتروني وكيفية التحكم والحد من أساليب الغش بمختلف أشكالها.

إلى ذلك، وفيما اعتمدت وزارة التربية نظام الكاميرات الحرارية لضبط عملية دخول المراجعين والموظفين الى مبنى ديوان عام الوزارة، أكد وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد، حرص الوزارة على تطبيق الاشتراطات الصحية منذ بدء ازمة كورونا، لافتا إلى ان الفترة الأخيرة تم تشديد الاجراءات الوقائية ولاسيما من خلال وضع الكاميرات الحرارية لزيادة الدقة في عملية رصد حرارة مراجعي ومنتسبي الوزارة.

وقال المقصيد في تصريح صحافي، ان الوزارة تقوم بتنفيذ تعليمات السلطات الصحية بشكل دقيق حيث تم التأكيد على الموظفين والمراجعين بضرورة وضع الكمامات والالتزام بالتباعد الجسدي، فضلا عن تحديد اعداد الراغبين في الدخول الى المبنى الذين يحملون باركود الموعد المعتمد بالمنصة الالكترونية الرسمية المخصصة للمواعيد في الجهات الحكومية، موضحا ان التشدد في الاجراءات الاحترازية يأتي حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، اكد مسؤول الفريق التطوعي لتطبيق الاشتراطات الصحية بوزارة التربية خليفة جعفر، ان الوزارة قامت بتركيب 3 كاميرات حرارية على المداخل الرئيسية للوزارة، موضحا ان جميع المراجعين والموظفين يتم فحصهم قبل دخولهم الى المبنى بشكل يومي.

وقال جعفر، ان تركيب الكاميرات الحرارية جاء لتأكيد الوزارة على ضبط عملية الدخول الى المبنى وعدم السماح لمن لديهم اعراض ارتفاع الحرارة بالدخول للحفاظ على الصحة العامة وسلامة مرتادي المبنى، لافتا الى ان التربية لن تتهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

ولفت إلى ان المداخل الثلاثة تخضع حاليا للمراقبة من خلال الكاميرات الحرارية المرتبطة باجهزة حاسوب وشاشات عرض ليتمكن الموظفون من مراقبة حرارة اي شخص يدخل الى المبنى، مؤكدا انه لا يسمح بالدخول لمن لا يرتدي الكمام.

واشار الى ان الوزارة اصدرت تعميما أخيراً حول اجراءات عقابية لاي موظف يثبت عدم التزامه بالاشتراطات الصحية والتي تصل الى الخصم من الراتب واتخاذ اجراءات قانونية اخرى في حال استمراره بعدم الالتزام.

