«البلدي»: لجنة للمحافظة على التراث والمعالم التاريخية

وطن النهار

وافق المجلس البلدي على تشكيل لجنة للمحافظة على المعالم التاريخية والتراثية وربط الماضي بالحاضر، تتكون اللجنة من خمسة أعضاء هم عبدالله المحري، د. حسن كمال، م. مها البغلي، أحمد هديان، عبدالسلام الرندي وتقوم بتحديد المعالم التراثية في في محافظة العاصمة والمحافظات الاخرى والمحددة مسبقاً مع المجلس الوطني للثقافة والآداب، بالإضافة لتحديد مواقع الفرجان، والبرايح، وأسماء الشوارع، وجميع المواقع في منطقة المباركية وغيرها من المناطق مع تحديد المخططات القديمة الأساسية بحيث يتم ربطها مع الأسماء التراثية وإبراز المعلومات للمواطنين والمقيمين بالطريقة المناسبة.

ووافق المجلس كذلك برئاسة عبدالله المحري أمس على تمديد عمل لجنة تقصي الحقائق لعقود النظافة المشكلة في فترة سابقة ويترأسها عبد السلام الرندي والمقرر م. مها البغلي والعضو أحمد هديان لتقوم بعملها في مراقبة عقود النظافة التابعة للبلدية، كما وافق على إحالة كتاب إلى وزير الدولة لشؤون البلدية لبحث عدم تطبيق قيادي الجهاز التنفيذي إزالة التعديات في محافظة العاصمة وفي هذا الجانب قال العضو مشعل الحمضان إن أعضاء البلدي يحترمون تطبيق القانون، مستغربا رفض أحد قياديي البلدية بشكل كلي إزالة أحد التعديات المسورة في محافظة العاصمة.

وأشار الحمضان إلى أن عدم اتخاذ الإجراءات يثير أكثر من علامة استفهام ولاسيما أن التعديات المطلوب إزالتها مظلات وأسوار وبوابات موجودة بشكل علني متسائلا هل البوابات والأسوار والمظلات لا تعتبر تعديات؟

بدورها قالت مها البغلي إن رؤساء القطاعات في الجهاز التنفيذي لا يطبقون القانون بحذافيره بل يتعذرون بوضع «استيكر» لفترة مؤقتة بعذر القيام بالاجراءات، مؤكدة ان أعضاء البلدي كثيراً ماتأتيهم شكاوى عن تقاعس البلدية وعدم تطبيقها للقانون.

من جهته قال نائب المدير العام لقطاع محافظتي الأحمدي وحولي م. فهد الشتيلي انه شخصيا لا يعلم عن الحيثيات والتفاصيل المذكورة حول هذه التعديات، مؤكدا ان سيقوم بمتابعتها والقيام باللازم لمنع هذه التجاوزات.

وأكد أن البلدية تقوم بإزالة أي تعد بشكل مباشر الا في حال إذا كانت مرخصة أو مستندا رسميا يسمح بتواجدها وعدم إزالتها.

وأشار إلى أنه في السابق كانت توجد لجنة إزالات تمتلك الضوء الأخضر من قبل مجلس الوزراء لديها الصلاحية بتنفيذ كل الإزالات والتعديات في كل المحافظات، مؤكدا أنه تنتظر الموافقات الرسمية لإعادة تأهيل هذه اللجنة والقيام بدورها مع اللجان الاخرى خاصة أن وقت الازالات يتم استخدام آليات إدارة النظافة وإشغالات الطرق.

ولفت إلى ان البلدية لديها برنامج متكامل لتلقي واستقبال شكاوى المواطنين وغيرهم مع فرز الشكاوى الكيدية وابعادها.

وفي هذا الجانب قال العضو حمد المدلج إن أعضاء اللجان في البلدي تعودوا على طبيعة إهمال موظفي وقياديي الجهاز التنفيذي، لافتا إلى انه حينما كان عضوا في إحدى اللجان في تقدم بعدد من الاسئلة لقيادات البلدية وحتى هذه اللحظة لم تصل الإجابات فيما قال العضو أحمد هديان إن البلدية تطبق القانون على ناس وناس وليس لديها رقابة مشددة خاصة ان موظفيها يمتلكون المهارة في الازالات العشوائية والاكثر من ذلك إزالة الأشجار بطرق غريبة.

وقال العضو عبدالسلام الرندي إن موظفي البلدية يتعاملون مع الإزالات بنظام «البلطجة» مع الضعفاء فيما تخرس ألسنتهم حينما يكون التعدي لشخص متنفذ.

واستغرب الرندي وجود «عمارة استثمارية كاملة» في إحدى المحافظات لم تقم البلدية باتخاذ أي إجراء لمجرد أن أخا صاحبها مسؤول في البلدية، مطالبا بتنفيذ القانون بمسطرة واحدة.

وقال العضو د. حسن كمال إن التعديات منتشرة في كل المحافظات وبأساليب مختلفة، مشددا على ضرورة وجود تفتيش دوري مع استخدام تقنيات حديثة للكشف عن كل التجاوزات التي تحدث بطرق ملتوية خاصة فيما يتعلق بالتعديات التي تحدث مابين الجيران.

وطالب كمال المؤسسة العامة للرعاية السكنية أن تضع آلية خلال عمل القرعة للمستحقين لمعرفة ارتداد كل مواطن وقت التوزيع، خاصة أن تجاوزات مخالفات البناء تعتبر أكبر فترة تعيشها البلدية ولاتستطيع القياد باتخاذ اللازم.

وبدوره قال العضو حمود عقلة في مداخلة حول مؤشرات أداء القياديين انه لمن المؤسف ان لا تقدم البلدية اجابات حول مدى توفر نظام مؤشرات تقييم القياديين، مؤكدا أن مؤشرات الاداء للقياديين يعتبر من التدابير الضرورية لضمان تطوير المؤسسة ولعل عدم وجود مؤشرات الاداء هذه يفسر سبب جمود كثير من قطاعات البلدية حيث تعتبر بعض القطاعات مشلولة عن القيام بأي تطوير ليست مسؤولية القيادي ان يقوم بتوقيع البريد وادارة الشؤون اليومية فتلك مسؤولية الادارة الوسطى ممثلة بالمديرين والمراقبين.

