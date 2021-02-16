رنا الفارس: تسريع إنجاز «الربط الإلكتروني» مع الجهات

وطن النهار

أعلنت البلدية عن تدشين واصدار شهادة الاوصاف «اونلاين» دون الكشف على العقار يوم الاحد المقبل في جميع المحافظات بعد اصدار أول وثيقة عقارية تم اصدارها لأول مرة مباشرة من قبل فرع بلدية محافظة الجهراء دون الحاجة للكشف الميداني لاستخراجها من التسجيل العقاري.

وقالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس خلال الاجتماع الذي عقدته صباح أمس بحضور مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي في مقر فرع البلدية في محافظة الجهراء بمناسبة التدشين الرسمي لاصدار الوثائق العقارية الخاصة بالهيئة العامة للرعاية السكنية دون الحاجة للكشف الميداني، أن البلدية لا تألو جهدا في التيسير على المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وغير الحكومية في تسريع وتيرة انجاز معاملاتها بالربط الالكتروني مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتقليل الفترة الزمنية المستغرقة في انجاز معاملاتها.

بدوره أكد مدير عام البلدية م. احمد المنفوحي اصدار أول وثيقة عقارية خاصة بوحدات المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر الاونلاين أمس عبر خدمة الديجيتال. وأوضح المنفوحي أنه تم تطبيق تجارب واقعية في محافظة الجهراء واعتمادها بدقائق، متابعا أنه بمجرد التأكد من وصول كتاب من «السكنية» سيتم ادخاله في النظام الذي بدوره سيظهر بيانات المخطط المساحي وآلية ايصال التيار، والربط مع بنك الائتمان ورخصة البناء ومن ثم دفع الرسوم من خلال رابط مرسل، وبعدها سيتم ارسالها تلقائي لوزارة العدل لاصدار وثيقة البيت. وأكد المنفوحي أن الخطوة تأتي بدعم الوزيرة بحكم ترؤسها «السكنية» ولديها احاطة بالقضايا التي تعرض على مجلس إدارتها نتيجة عدم انتقال الملكية بسبب ملاحظات وبعض المخالفات في القسائم.

وأشار الى أن هناك 66% من العناوين مطابقة بين البلدية والسكنية و33% تختلف، ولكن يتم تلافيها عبر تدقيق ادارة المساحة بلدية الكويت تقف على ارض صلبة في تسهيل الاجراءات واستخدام الانظمة الالكترونية ما انعكس على مؤشر الكويت في تحسين بيئة الاعمال. وكشف المنفوحي عن مرحلة ثانية للانظمة الالكترونية سيتم الاعلان عنها قريبا، مؤكدا أنه بالرغم من انشغال البلدية في تطبيق الاشتراطات الصحية الا انها لم تغفل عن واجبها الرئيسي وتطوير خدماتها. معربا عن سعادته بتطور البلدية في ملف اصدار الوثيقة السكنية الكترونيا. من جهته كشف مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية في بلدية الجهراء م. أحمد العنزي ان اصدار معاملة شهادة الاوصاف الخاصة بالسكنية الجديدة تستغرق فقط 40 ثانية لارسالها لوزارة العدل، بعدما كانت تستغرق اسبوعين، مشيرا الى ان معاملة شهادة الاوصاف من اكثر المعاملات تداولا في البلدية. واضاف العنزي ان هذه الخطوة تعتبر نقلة نوعية ستوفر وقت المخطط المساحي وكشف المهندس والاجراءات الاخرى في صفحة واحدة، مشيداً بدعم وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون البلدية د.رنا الفارس ومدير عام بلدية الكويت م.احمد المنفوحي للتسهيل على المراجعين واختصار الوقت كما هو معمول بالسابق.

