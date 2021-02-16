وزير الكهرباء: معالجة تأخيرات ومشاكل عقود الصيانة

وطن النهار

عقد وزير النفط وزير الكهرباء والماء الدكتور محمد الفارس اجتماعا مع وكلاء ومديري قطاعات وزارة الكهرباء والماء للاطلاع على استعدادات الوزارة وخطتها لصيف العام 2021.

وذكرت الوزارة في بيان صحافي أن الوزير الفارس شدد خلال الاجتماع على جميع القطاعات الالتزام بمعالجة أي تأخيرات او مشاكل في عقود الصيانة قد تواجه القطاعات المعنية.

وأكد الفارس على ضرورة تمكين الكادر الوطني من أداء جميع المهام الهندسية والفنية تطبيقا لسياسية الاحلال وذلك لوجود عناصر مميزة ومبدعة من كوادر الوزارة الوطنية مشيرا الى أنه على أتم الاستعداد لحل أية عوائق تواجه قطاعات الوزارة لمواجهة صيف 2021.

وأوضح أن الوزارة استطاعت أن تتخطى صيف 2020 وهو الأصعب للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد بسبب جائحة كورونا المستجد لافتا الى أنهم اليوم أمام تحدٍ آخر سيتم اجتيازه -بعون الله- ثم تكاتف الجهود بين قطاعات الوزارة.

وتوجه الوزير الفارس بالشكر الى جميع القطاعات على الجهود المبذولة في تأدية مهامهم الوظيفية وتأمين خدمتي الكهرباء والماء بأعلى جودة.وأشار البيان الى أن قطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالوزارة قدم عرضا لحالة وحدات توليد الطاقة الكهربائية ووحدات تحلية المياه في المحطات.

وأضاف أن نسبة الصيانة المنجزة لوحدات توليد الطاقة الكهربائية بلغت 44 بالمئة فيما بلغت نسبة الوحدات تحت الصيانة 37 بالمئة.

وأوضح أن نسبة أعمال الصيانة المنجزة لوحدات تحلية المياه بلغ 53 بالمئة لوحدات التقطير الوميضي MSF و67 بالمئة لوحدات التناضح العكسي RO. وبين أنه تمت اضافة 250 ميغاوات للسعة الانتاجية لتوليد الطاقة الكهربائية في سبتمبر 2020 بتحويل المرحلة الثالثة من التوربينات الغازية في محطة الزور الجنوبية الى نظام الدورة المشتركة. ولفت الى أنه ستتم اضافة 300 ميغاوات الدورة المشتركة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه – المرحلة الثالثة بحلول أبريل 2021.

وأفاد البيان أنه تم التطرق خلال الاجتماع لاستعدادات القطاع التفصيلية لمواجهة فصل الصيف في ظل الظروف الحالية كما استعرض قطاع شبكات النقل الكهربائية حالة محطات التحويل الرئيسية والخطوط الهوائية ذات الجهد العالي وجاهزية القطاع لحدوث اي طارئ في محطات وشبكة الضغط العالي.

وتم خلال الاجتماع استعراض الآليات الجديدة التي تم تدشينها في القطاع لضمان سلامة الشبكة الكهربائية مبيناً أنه تم تأهيل الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين للقيام بجميع أعمال الصيانة اللازمة لمحطات قطاع شبكات النقل الكهربائية اذ يمثلون أكثر من 90 بالمئة من العاملين في القطاع.

