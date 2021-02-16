«ديوان الخدمة» يحذِّر موظفي الحكومة من قبول الهدايا

وطن النهار

حذر ديوان الخدمة المدنية موظفي الجهات الحكومية من قبول الهدايا والامتيازات موضحاً انه لاينبغي للموظف طلب هدية او خدمة او ضيافة أو اية مزايا أخرى او قبولها لنفسه أو لاقاربه او اصدقائه او الافراد او المؤسسات التي يرتبط معها باعمال تجارية او لمؤيديه السياسيين بما يبدو مكافأة على آداء واجباته.

وقال الديوان ان شغل الوظائف العامة يعتبر تكليفاً يترتب عليه واجبات ومسؤوليات والتزامات حيث يشغل الموظفون هذه الوظائف بناء على الثقة الممنوحة لهم ولمصلحة الجمهور وبالتالي فان عليهم واجب التصرف بمهنية ونزاهة والتعامل مع الرؤساء والمرؤوسين على هذا الأساس.

وطالب كل جهة حكومية بتنفيذ توجيهات وارشادات مدونة السلوك الوظيفي واعلام الموظفيون الحكوميين الحاليين والمعينين الجدد بها.

ومن الواجبات المحددة للمسؤول تجاه مرؤوسية توفير بيئة عمل جيدة وآمنة في حدود المتاح ادارياً وتنظيمياً ومالياً، توزيع المهام وأعباء العمل على الموظفين بعدالة مراعاة للمساواة في تعاملاتهم مع مرؤوسيهم وزملائهم بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المواطنة أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى واتاحة فرص التدريب المناسب والتعليم قدر الامكان بهدف تعزيز مهارات الموظفين وذلك في حدود الميزانية المعتمدة في هذا الشأن ونقل وتبادل الخبرات الى مرؤوسيهم ومساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتحسين أدائهم وتشجيعهم على المشاركة في اتخاذ القرار، تقييم أداء الموظفين وفقا للقرارات واللوائح المنظمة واستخدام نتائجه لتحديد الأحقية في الترقية والمكافآت وفقا للقرارات المنظمة لذلك، كما أنه في حال اتخاذ قرارات تعيين أو ترقية أو منح علاوات أو مكافآت أو اسناد الأعمال تكون وفقا للقانون وعلى أساس مبدأ تكافؤ الفرص وفقا للقرارات والنظم المعمول بها وألا تكون هذه القرارات مبنية على الروابط الأسرية أو الولاء السياسي أو أي اعتبارات خاصة أخرى.

