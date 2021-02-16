«الميثاق العربي لحقوق الإنسان» بحث مقترحاً كويتياً

وطن النهار

القاهرة - «كونا» نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس أعمال اجتماع الدول الأطراف في (الميثاق العربي لحقوق الانسان) للنظر في طلب مقدم من دولة الكويت وذلك عبر تقنية «الاتصال المرئي».

وذكرت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية السفيرة هيفاء أبو غزالة في بيان ان الاجتماع مخصص للنظر في مقترح الكويت بتعديل مسمى «لجنة حقوق الانسان العربية» الى «لجنة الميثاق العربي لحقوق الانسان».

واشارت ابو غزالة الى ان اجتماع الدول الأطراف في (الميثاق العربي لحقوق الانسان) سيكون بمشاركة الدول المصدقة والمنضمة الى الميثاق و(لجنة حقوق الانسان العربية) والأمانة العامة للجامعة العربية (ادارة المعاهدات والقانون الدولي - ادارة حقوق الانسان).

وأوضحت ان انعقاد الاجتماع يأتى تنفيذا لتوصيات (اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان) في دورتها العادية (47) فى فبراير 2020 والتي أقرها مجلس الجامعة على المستوى الوزاري ورفعها الى الامين العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

كما يأتي انعقاد الاجتماع تنفيذا لنص المادة (50) من (الميثاق العربي لحقوق الانسان) الذي بموجبه «يمكن لأي دولة طرف بواسطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق».

ومن المقرر ان يتم رفع نتائج وتوصيات الاجتماع الى الدورة (155) المقبلة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية بداية مارس المقبل لاعتمادها.

