«التقدم العلمي» تصدر موسوعة عن تاريخ «ناسا»

وطن النهار

أصدرت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ضمن سلسلة منشوراتها العلمية المتميزة موسوعة علمية تعد الأولى من نوعها باللغة العربية بعنوان (تاريخ ناسا.. القصة المذهلة لوكالة الفضاء الأميركية ذات التاريخ العريق) احتفالا بجهودها المستمرة منذ أكثر من 60 عاما في اكتشاف الفضاء. وتتطرق الموسوعة التي نشرتها (التقدم العلمي للنشر) التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الى نشأة وتاريخ تلك الوكالة التي كانت وراء تجسيد عدد من أهم الانجازات التي حققتها البشرية والقصة الحقيقة التي دعت الى انشائها. وتتناول الموسوعة التي تضمنت عددا من الصور المعبرة والرسوم التوضيحية قصة أعظم الانتصارات التي حققتها وكالة (ناسا) وعددا من أحلك أيامها والأوقات التي تجاوزت فيها كل الآمال الممكنة والأوقات التي خبت فيها تلك الآمال.