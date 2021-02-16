الأمير وولي العهد هنآ حمد بن عيسى: إنجازات البحرين حضارية ومسارها التنموي طموح

أول النهار

استقبل صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك.

واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ جابر المبارك.

من جانب آخر، بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وصادق تمنياته بمناسبة الذكرى العشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مشيدا سموه بالإنجازات الحضارية التي حققتها مملكة البحرين الشقيقة على صعيد مسارها التنموي الطموح في ظل عهده الميمون وبصورة عززت من المكانة المرموقة للبلد الشقيق سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليه موفور الصحة وتمام العافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة المزيد مما تتطلع إليه من عزة ورفعة وازدهار في ظل قيادته الحكيمة. وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تهنئة مماثلتين.

