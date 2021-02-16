الخالد: حريصون على تحقيق الاستقرار في ليبيا

أول النهار

أجرى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد امس اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء المنتخب لحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا عبدالحميد محمد الدبيبة حيث عبر سموه عن خالص تهانيه، معربا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد ولدولة ليبيا مزيدا من التقدم والازدهار. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق مصالح وطموحات الشعبين الشقيقين. وأكد سموه حرص الكويت على دعم جميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا والحفاظ على سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. من جانبه أشاد عبدالحميد محمد الدبيبة بجهود الكويت من أجل تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الشقيقين.

