وزير الداخلية: دور فعَّال لجمعية المكفوفين

أول النهار

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، بمكتبه بمقر وزارة الداخلية صباح امس الإثنين الرئيس الفخري لجمعية المكفوفين الكويتية فهد صياح أبو شيبه وأعضاء الجمعية، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل كلاً على حدة.

وفي بداية اللقاء رحب العلي بضيوفه الرئيس الفخري وأعضاء جمعية المكفوفين الكويتية، مثمنا الدور الذي تقوم به الجمعية بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، لتعزيز دورهم الفعال في المجتمع.

من جانبه، أشاد الرئيس الفخري للجمعية فهد صياح أبو شيبه بالتسهيلات والدعم الذي تقدمه وزارة الداخلية لتذليل جميع العقبات التي تواجههم والارتقاء المتواصل بالخدمات المقدمة إليهم ما كان له بالغ الأثر.

كما بحث العلي مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد العجيل سبل التعاون حول عدد من الموضوعات المشتركة بين وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للقضاء وتعزيز التعاون بينهما بما يحقق الصالح العام، من جهته أشاد المستشار العجيل بالدور الذي تقوم به المؤسسة الأمنية بتطبيق القانون على الجميع وحفظ الأمن والأمان في البلاد.

