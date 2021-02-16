سفيرة سيراليون بحثت و«لوياك»التعاون

أول النهار

زارت سفيرة جمهورية سيراليون «حاجا اشاتا طوماس» مقر اكاديمية لوياك للفنون الادائية «لابا» لمناقشة سبل التعاون الفني والثقافي بين سيراليون والكويت عبر منبر لابا. ومن جانبها، رحبت رئيس مجلس ادارة لابا فارعة السقاف بمد جسور التعاون الثقافي مع سيراليون الغرب افريقية بعد ان سبق ونفذت لابا مشاريع فنية ناجحة مع جمهورية جنوب افريقيا وجمهورية كينيا. وكشفت السفيرة طوماس عن وجود مجموعة فنانين مبدعين في جميع الحقول الفنية من جالية سيراليون في الكويت وستكون اولى خطوات التعاون الفني من خلالهم، بهدف تعريف المجتمع الكويتي الى موروثهم الفني الثري، خصوصا وان سيراليون تتميز بتنوع عرقي وثقافي وتاريخي غني بمزيج من الاعراف والمعتقدات والتقاليد المتآلفة والمتعايشة بسلام ووحدة. واوضحت السقاف ان لابا قدمت الكثير من الانتاجات في شتى الحقول الفنية مع سفارات دول من جميع انحاء العالم وتعاونت مع فنانين عالميين محترفين ومؤسسات واكاديميات محلية وعربية وعالمية شكلت من خلالها خبرة متراكمة ساعدت في خلق بصمة ابداعية لا مثيل لها في الكويت. واعربت السفيرة طوماس ختاما عن سعادتها باختيارها لابا لانها منبر للتنوع الثقافي والحضاري والفني في الكويت.