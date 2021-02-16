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أول النهار

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«نماء» أطلقت «حب الكويت في كل بيت»


أطلقت نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي حملة توعوية للحث على الالتزام بالاشتراطات الصحية في أيام الكويت الوطنية تحت شعار «حب الكويت في كل بيت» بالتعاون مع عدد من مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية وفي هذا الصدد قال مدير العلاقات العامة في نماء الخيرية وليد الكندري إن الحملة تهدف إلى التأكيد على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق الاشتراطات الصحية في مناسبات الكويت الوطنية بالالتزام بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة تجنباً للزحام. وأضاف الكندري الحملة التي تستمر لمدة 10 أيام تشتمل على زيارات لبعض مؤسسات الدولة وبعض أسر الأيتام وبعض الأسواق وتوزيع معقمات وكمامات، مشيراً إلى أن الحملة تأتي في إطار تعزيز الوعي لدى الجميع.


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