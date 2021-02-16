«إنقاذ قانوني».. لأصحاب المشروعات

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رغم إعلان نحو 13 نائبا عدم حضور جلسة اليوم الخاصة بمناقشة تداعيات جائحة كورونا إلا ان المؤشرات تؤكد عدم اخلال غيابهم بنصاب الجلسة التي من المرجح خروجها بعدد من التوصيات بشأن مكافحة الجائحة والقرارات المتعلقة بها.

وأعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم عن تقدمه ومجموعة من النواب باقتراح بقانون يلزم الحكومة بتعويض أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الأضرار التي تكبدوها جراء تداعيات أزمة فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة بهذا الشأن. واضاف في تصريح صحافي امس: «أعتقد انه سيكون هناك توافق للتعويض عن الأضرار وهذا يتعلق فقط بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وسيحددها القانون بشكل واضح وجلي، حتى لا تفسر بأنها خدمة لأطراف أخرى».

وأكد الغانم انه «لا يمكن أن نسمح للتداعيات التي حصلت وآثارها السلبية سواء كانت أسرية أو اجتماعية أو اقتصادية أن تمر دون أن يكون لنا وقفة»، مشيرا الى انه جار الانتهاء من إعداد قانون يسمح لأرباب العمل بالتفاهم مع الموظفين غير الكويتيين، مضيفا «لماذا تكون الخيارات إما أن يفصل الموظف أو يرفع قضية على رب العمل لأنه لم يستطع دفع الرواتب». وذكر انه من الممكن أن يصل رب العمل والموظف غير الكويتي إلى اتفاق يرضي الطرفين ويصب في مصلحتهما، مبينا ان هذا يحتاج إلى تعديل تشريعي يقدم ويناقش في اللجنة المالية وبعد ذلك تكون الكلمة الأخيرة للمجلس.

واعرب الغانم عن أمله في ان تتضمن جلسة اليوم توصيات بطلب استعجال لجنتي التشريعية والمالية للانتهاء من هذه القوانين التي تعالج وتسهم في تخفيف الآثار السلبية على أرباب العمل وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة.

وأضاف «اذا كان هناك طلب تعديل يطرح من النواب وبه وجاهة فلا بأس، ففي النهاية نحن ننشد الصالح العام، ونتمنى ان تكون الجلسة مفيدة لكل أطياف المجتمع وخاصة من تضرروا من الجائحة». وبشأن جلسة اليوم، اوضح الغانم انها ستعقد في التاسعة صباحا، وأن المسحات تتم على قدم وساق، وسيكون هناك ايضا تطعيم للنواب بعد الجلسة.

وكان مجلس الوزراء كلف كلا من الحرس الوطني وقوة الإطفاء العام بالتنسيق مع وزارة الصحة ولجنة الاشتراطات الصحية لمعاونتهم في الإشراف والمتابعة لتنفيذ الاشتراطات الصحية وضمان الالتزام الجاد في مختلف الأنشطة والقطاعات في البلاد.

كما قرر المجلس في اجتماعه الاسبوعي أمس استمرار التعليم بجميع مراحله في القطاعين العام والخاص عن بُعد لحين استقرار الوضع الوبائي لفيروس كورونا.

كما تدارس مجلس الوزراء توصية لجنة الشؤون الاقتصادية، وقرر مضاعفـة دعـــم العمـــــــالة لكل صاحب عمل مسجل على «الباب الثالث - تفرغ تجاري»، وعلى «الباب الخامس» وقرر أيضا تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من شهر مارس ولمدة ثلاثة شهور، ما لم تتم إعادة فتح تلك الأنشطة.

وكلف المجلس الجهات المعنية كلا حسب اختصاصه باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لاتزال موقوفة كلياً حتى تاريخه. وعبر مجلس الوزراء عن بالغ قلقه إزاء مظاهر التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية والتي تسببت في حدوث موجة وبائية ثانية في البلاد، مجدداً دعوة المواطنين والمقيمين جميعا إلى ضرورة الالتزام الجاد بكل الاشتراطات والتعليمات الصحية واتخاذ حميع وسائل الحيطة والحذر لتجنب أسباب العدوى وانتشار المرض.

ودعا المجلس الى المسارعة في تلقي اللقاح لاحتواء انتشار الفيروس داخل البلاد، منوهاً بأن هذا الوضع الصحي الاستثنائي يستوجب تعاون الجميع والاستجابة لجميع التعليمات الرسمية لمصلحة الجميع وتجسيد الشعور بالمسؤولية الوطنية وتعزيز الروح الكويتية المعهودة في مواجهة الازمات.

وكان مجلس الوزراء استمع إلى شرح قدمه وزير الصحة الشيخ

د. باسل الصباح حول مستجدات وتطورات الوضع الصحي في البلاد جراء جائحة كورونا وذلك من واقع الإحصاءات التي تبين ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابات والوفيات والحالات التي تتلقى العلاج وكذلك المتواجدة في العناية المركزة وتراجع معدل الشفاء معزياً ذلك إلى انتشار العدوى جراء عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وإقامة التجمعات والمناسبات الاجتماعية.