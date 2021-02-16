خذوا من إستونيا

الأولى

تشكو الشعوب والمجتمعات المتخلفة من العجز عن تقبل فرض الضرائب عليها، لشعورها بأنها تستقطع من دخولهم للصرف على توافه الأمور أو سرقتها! وعزز هذا الشعور أوجه الفساد التي يراها المواطن في دولته، والهدر غير المبرر، وخروج الأموال للخارج على شكل قروض ومساعدات، مع استمرار الحكومة في مطالبة المواطن بالمساهمة في سد العجز.

***

بالرغم من أهمية الضرائب، فإن من الصعوبة كسب قبول دافع الضريبة لها بدون وجود حكومة عادلة وشفافية في طريقة صرف تلك الضرائب، وهذا يتمثل في مقولة: No Taxation Without Representation، أي أن المواطن لن يقبل دفع أي ضريبة مادام أنه غير ممثل في البرلمان من خلال نواب منتخبين بحرية مطلقة، لهم كامل الحقوق في مساءلة الحكومة وسؤالها عن مصير الأموال التي قامت بتحصيلها!

***

على الرغم من عدم وجود نظام ضرائب على الدخل في الكويت، إلا أن الدولة تفرض بالفعل مختلف الرسوم على الخدمات، كما تقوم بتحصيل ضرائب من خلال ادارة صغيرة نسبياً في وزارة المالية، وغالباً على الشركات الأجنبية.

ولأسباب معروفة فإن من الصعب فرض الضرائب على الدخل في الكويت في ظل سياسة التعتيم المتبعة، وشبه السيطرة الكاملة على ميزانية الدولة وعلى حقيقة دخلها، وكيف يتم التصرف فيه. وأكاد أجزم بأن لا وزير مالية، منذ ما بعد التحرير وحتى اليوم، عرف حقيقة أو حجم ملكية الدولة من الاستثمارات الداخلية والخارجية بالذات.

***

الغرض الرئيس من الضرائب هو زيادة الإيرادات للصرف على الرواتب والخدمات، وبقية احتياجات المجتمع، ومواجهة زيادة الضغوط على الحكومة مع زيادة التزاماتها، ومع الارتفاع المتزايد في الأعمار، ويجب أن تكون الايرادات العامة كافية لتغطية كلفة هذه الأمور، وتحقيق أكبر قدر من الرضا أو السعادة للأمة عن طريق تحقيق رغباتها.

تعتمد الضرائب الصحيحة على أربعة معايير رئيسة:

تناسبها مع دخل الفرد، أن تكون علمية وغير عشوائية، واجبة الدفع في أوقات محددة وبطرق ملائمة لدافعيها، وأخيرا أن يكون تحصيلها غير مكلف.

كما يجب أن يفي النظام الضريبي الجيد بخمسة شروط أساسية: العدالة، والكفاية، والبساطة، والشفافية، والسهولة الإدارية.

وعلى الرغم من اختلاف الآراء حول ما يجعل النظام الضريبي جيداً، فإن هناك إجماعاً على ضرورة التركيز على الشروط الأساسية الخمسة أعلاه الى أقصى حد ممكن.

الخلاصة.. لكي تنجح الحكومة في فرض نظام ضرائب على الدخل، من العامل والتاجر والمصنّع، فمطلوب منها قبلها إجراء إصلاحات سياسية وإدارية كاملة، وبعدها يمكنها الاستعانة بأنظمة ضريبية ناجحة، فإستونيا، التي كانت حتى وقت قريب جزءا من الاتحاد السوفييتي، ولا خبرة لديها في الضريبة، اختيرت، من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كصاحبة أفضل نظام ضريبي في العالم للسنوات السبع الماضية.

الكلام سهل، والحلول موجودة، والصعوبة تكمن في القرار وتنفيذ القرار.

