«الصحة»: لا حالات وفاة أو دخول للعناية من متلقي لقاح «كورونا»

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أعلنت وزارة الصحة امس عن عدم رصد أي حالات وفاة أو دخول للعناية المركزة، أو رصد أي أعراض جانبية غير متوقعة جراء تطعيم كوفيد-19، حتى الآن مؤكدة في هذا الصدد فعالية ومأمونية اللقاحات المعتمدة والمستخدمة في الكويت.

وأشارت الصحة إلى وجود فريق فني متخصص يتابع وبشكل منتظم جميع الاعراض الجانبية المصاحبة.

وأوضحت أنها ستتخذ جميع الاجراءات القانونية ضد كل من يروج لمثل هذه الاشاعات والمعلومات المغلوطة، والتي من شأنها إثارة الرعب بين المواطنين.

من جانب آخر أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة د. عبدالله البدر عن وصول الشحنة الرابعة من لقاح فايزر بيونتيك المضاد لفيروس كورونا مشيرا الى أنه سيتم استئناف وصول دفعات جديدة من لقاح فايزر الى البلاد اسبوعيا.

وقال لـكونا ان هذه الشحنة سيتم توزيعها في مركز الكويت للتطعيم بأرض المعارض الدولية مؤكدا ان الوزارة مستمرة في استهدافها منح اللقاحات لأكبر عدد ممكن من شرائح المجتمع.وذكر انه ستكون هناك دفعات أسبوعية ليتم تطعيم أكبر شريحة مستهدفة، مبينا أن التوسع في التطعيمات سيكون من خلال زيادة أعداد المراكز الصحية المخصصة للتطعيمات والتي بلغت حتى الآن 15 مركزا.