الحياة تعود إلى الرياضة

الأولى

عادت الحياة إلى الرياضة بعد توقفها منذ يوم 7 فبراير الحالي إثر دعوة مجلس الوزراء للأندية والاتحادات بتعليق النشاط ضمن حملة السلطات الصحية لمكافحة تفشي السلالات الجديدة لفيروس كورونا المستجد في البلاد. وأسفر اجتماع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري مع رؤساء الأندية والاتحادات الرياضية مساء الأول من أمس لمناقشة قرار مجلس الوزراء المتضمن وقف النشاط الرياضي مدة شهر قابلة للتمديد، عن تفهم الوزير المطيري للوضع الرياضي وحرصه على رفع توصية الى مجلس الوزراء لاستئناف النشاط، وتشكيل لجنة رباعية تضم وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية لوضع ضوابط محددة لعودة النشاط بصورة آمنة تضمن سلامة منتسبي الأسرة الرياضية.

فيما أصدرت اللجنة الأولمبية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح تعميماً للاتحادات والأندية الشاملة والمتخصصة يوم أمس تحت عنوان استكمال النشاط الرياضي، تقدمت فيه بالشكر والعرفان لوزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب على حرصه وجهده ومتابعته لما هو في الصالح العام للحركة الرياضية والشباب الرياضي.

وشددت اللجنة الأولمبية في تعميمها للاتحادت والأندية على ضرورة منع الجماهير من الحضور خلال التدريبات والمباريات الرسمية وغير الرسمية وكذلك المقصورة لكبار الضيوف، حرصا من اللجنة الأولمبية وكذلك الهيئة العامة للرياضة على صحة وسلامة الرياضيين في اطار الجهود لاستكمال النشاط الرياضي.

كما طالبت اللجنة بضرورة استمرار عملية اجراء مسحات كوفيد - 19 لجميع الرياضيين في مركز الطب الرياضي بمنطقة الخالدية يوم الثلاثاء من كل اسبوع، والتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لبدء تطعيم جميع الرياضيين والكادر الفني والاداري المرافق للفريق الاول وفرق من عمر 18 سنة وأكبر والمنتخبات الوطنية التي لديها استحقاقات ومشاركات دولية وآسيوية، والبطولات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية التي تقام في طوكيو من 23 يوليو الى 8 اغسطس المقبلين.ونوهت اللجنة بأهمية إرسال كشف برنامج المشاركات الدولية وكذلك النشاط المحلي خلال الموسم الرياضي الحالي.