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«الدستورية» فتحت صناديق دائرتين انتخابيتين للمرة الثانية

مشعل عبدالله
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الثلاثاء 16 فبراير 2021

قررت المحكمة الدستورية أمس الانتقال مرة أخرى الى مقر الامانة العامة لمجلس الأمة لاعادة فتح صناديق الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة واستخراج محاضر فرز الانتخابات التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي و عددها 20 محضرا. وحددت المحكمة عضوي المحكمة المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال لمقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لتنفيذ هذه المهمة. وقد تم الانتقال إلى مجلس الامة واحضار المحاضر الناقصة على ان يتم عرضها اليوم في المحكمة الدستورية استكمالا لباقي المحاضر. أما فيما يخص الدائرة الانتخابية الثالثة فقالت انه سيتم استخراج محضر فرز اصوات اللجنة الأصلية رقم 17.


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