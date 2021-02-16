«الدستورية» فتحت صناديق دائرتين انتخابيتين للمرة الثانية

الأولى

قررت المحكمة الدستورية أمس الانتقال مرة أخرى الى مقر الامانة العامة لمجلس الأمة لاعادة فتح صناديق الدائرتين الانتخابيتين الثانية والثالثة واستخراج محاضر فرز الانتخابات التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي و عددها 20 محضرا. وحددت المحكمة عضوي المحكمة المستشارين صالح المريشد وعبدالرحمن الدارمي للانتقال لمقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لتنفيذ هذه المهمة. وقد تم الانتقال إلى مجلس الامة واحضار المحاضر الناقصة على ان يتم عرضها اليوم في المحكمة الدستورية استكمالا لباقي المحاضر. أما فيما يخص الدائرة الانتخابية الثالثة فقالت انه سيتم استخراج محضر فرز اصوات اللجنة الأصلية رقم 17.

