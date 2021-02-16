«ديوان الخدمة: لا لربط الترقيات والعلاوات بالولاءات السياسية

الأولى

حذر ديوان الخدمة المدنية جميع موظفي الجهات الحكومية من قبول الهدايا وأي امتيازات اخرى، لافتة إلى انه لا ينبغي للموظف طلب هدية أو خدمة أو ضيافة أو أي مزايا أخرى لنفسه أو لاقاربه أو لأي من المؤسسات التي يرتبط معها باعمال تجارية أو لمؤيديه السياسيين. وأوضح الديوان في تعميم بشأن تعديلات اجريت على مدونة السلوك الوظيفي ان شغل الوظائف العامة يعتبر تكليفا يترتب عليه واجبات ومسؤوليات والتزامات، وبالتالي فان عليهم التصرف بمهنية ونزاهة. وطالب الديوان كل جهة حكومية بتنفيذ توجيهات وارشادات المدونة وتسليم نسخة منها إلى جميع الموظفين سواء الحاليين أو من يلتحق بالوظيفة لاول مرة.

وذكر ان من واجبات المسؤول المحددة في التعميم تجاه مرؤوسية توفير بيئة عمل جيدة وآمنة، توزيع المهام وأعباء العمل بعدالة بغض النظر عن الجنس أو الجنسية أو المواطنة أو الدين أو السمات الشخصية الأخرى واتاحة فرص التدريب المناسب والتعليم قدر الامكان بهدف تعزيز مهارات الموظفين، كما ان اتخاذ قرارات التعيين أو الترقية أو منح العلاوات والمكافآت يجب ان يتم على اساس تكافؤ الفرص لا بناء على الروابط الأسرية أو الولاء السياسي أو أي اعتبارات خاصة اخرى.