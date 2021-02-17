سمو الأمير مستقبلاً محمد الشارخ: رفع راية الوطن في المحافل الإقليمية والدولية

أول النهار

استقبل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان امس سمو الشيخ ناصر المحمد.

كما استقبل سموه محمد عبدالرحمن الشارخ رئيس مجلس إدارة شركة صخر لبرامج الحاسب وذلك بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل فرع خدمة الإسلام لعام 2021م التي تمنحها مؤسسة الملك فيصل الخيرية لجهوده في تعريب وإنتاج برامج الحاسوب ومساهماته في إثراء الساحة الإسلامية والثقافة العربية، متمنيا سموه له دوام التوفيق والنجاح لمواصلة عطائه المشهود ورفع راية الوطن الغالي في المحافل الإقليمية والدولية. حضر المقابلة رئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك الفيصل. واستقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح أمس سمو الشيخ ناصر المحمد.

