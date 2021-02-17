الخالد: أداء البلدية متميز في جميع المحافظات

أول النهار

ثمن محافظ الاحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح مجدداً أداء بلدية الكويت المتميز مركزيا وعلى صعيد المحافظات، وجهودها المثمرة سواء في الظروف العادية أو خلال الأزمات، منوها بالتعاون المشترك القائم بينهما وبين محافظة الاحمدي ممثلة في بلدية الأحمدي، مما يترجم بجلاء الحرص على التنسيق والتعاون البناء بين أجهزة الدولة المختلفة للوصول إلى افضل الخدمات وإزالة المعوقات التي قد تواجه المواطنين والمقيمين.

وخلال لقائه مدير فرع بلدية الاحمدي سعود الدبوس ومدير ادارة النظافة بفرع بلدية المحافظة فيصل العتيبي بديوان عام محافظة الاحمدي، وقف المحافظ على مجمل اولويات العمل في ظل المستجدات عموما والصحية خصوصا وقرارات مجلس الوزراء الاخيرة في هذا الشأن، معربا عن التقدير للجهود الملموسة لبلدية الكويت عموما وخاصة في التحول الرقمي، وجهود بلدية المحافظة وادارة النظافة تحديدا في الفترة الاخيرة لتغيير الواقع غير المرضي لاعمال النظافة، خاصة في المناطق الزراعية ومنها منطقة الوفرة وبعض المدن الجديدة، وآليات كفالة المستوى اللائق بمحافظة الاحمدي العزيزة والكويت، كما تطرق اللقاء الى القادم من الخطط في باقي ادارات البلدية.

