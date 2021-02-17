البغلي: العفو الأميري خطوة لتحسين المؤسسات الإصلاحية

أول النهار

أشاد رئيس لجنة الشكاوى والتظلمات التابعة للديوان الوطني لحقوق الانسان المحامي علي البغلي بإعلان رئيس اللجنة العليا للعفو الأميري المحامي العام المستشار محمد راشد الدعيج قرار الإفراج عن 114 مواطنا و 191 أجنبيا من الخاضعين لشروط العفو الأميري للعام 2021، حيث تم الافراج الفوري عن 59 سجينا فيما حصل 246 على تخفيض عقوبة. وقال البغلي إن مثل هذه القرارات تصب في صالح تحسين أوضاع السجون والتخفيف من تكدس السجناء في المؤسسات الإصلاحية، مشيداً بتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في مجال تأهيل السجناء ليكونوا أدوات فاعلة في بناء المجتمع. وأضاف بأن خطوة المستشار الدعيج في اعتماد تطبيق آلية السوار الإلكتروني التي سبق وأن أعلن عنها لعقوبات الحبس البسيط لاقت استحسان الوسط الحقوقي في الكويت حيث يقضي السجين مده العقوبة التي لا تتجاوز 3 سنوات في المنزل مع منع خروجه منه إلا للضرورة القصوى وبإذن مسبق.