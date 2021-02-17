قوة الإطفاء أنهت دورة «فن التعامل مع الإعلام»

أول النهار

اختتمت قوة الإطفاء العام دورة فن التعامل مع وسائل الإعلام والتي أقيمت للقيادة الوسطى بتنظيم واشراف من قطاع تنمية الموارد البشرية وبالتعاون مع ادارة العلاقات العامة والإعلام واستمرت لمدة 5 أيام. وقد شارك في الدورة 10 ضباط من القيادة الوسطى وقام نائب رئيس قوة الاطفاء العام لقطاع تنمية الموارد البشرية اللواء محمد الشطي بتسليم شهادات اجتياز الدورة على المتدربين وحثهم على الاستفادة منها في حياتهم العملية شاكراً لهم حرصهم على تطوير أنفسهم في المجال الاعلامي، وقد حضر توزيع الشهادات مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام العقيد محمد بدر الغريب. وتعد هذه الدورات لمواكبة التطور الاعلامي السريع وحرص قوة الاطفاء العام على رفع مستوى قيادييها في التعامل مع المجال الاعلامي من خلال نقل الحدث بكل مصداقية والتوسع بمجال التوعية والارشاد لتقليل نسبة الحوادث لحفظ الأمن المجتمعي. وكان برنامج الدورة قد اشتمل على «طريقة تعزيز الخطاب وفن الإلقاء- كيفية التحدث أمام الآخرين والتأثير فيهم- الاعداد النفسي والأدبي للتعامل مع وسائل الاعلام- الأخطاء الشائعة في اللقاءات الاعلامية- تطبيقات عملية على اللقاءات الاذاعية والتلفزيونية».