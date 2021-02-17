تأجيل الأقساط لمدة سنة.. وصرف مكافآت الصفوف الأمامية خلال شهرين

الأولى

اقر مجلس الامة امس جملة من التوصيات في مقدمتها تأجيل الاقساط لمدة سنة واستعجال لجان مجلس الامة لرفع مقترحات عدد من القوانين الرامية الى انقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكذلك قانون معالجة الآثار الاقتصادية المترتبة على تفشي فيروس كورونا، وذلك في اعقاب مناقشة سياسة الحكومة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد. عقدت الجلسة امس وسط انسحاب ومقاطعة 16 نائبا للجلسة على اعتبار ان الحكومة مستقيلة مع ان بعضهم كان ممن وقع على طلب عقد الجلسة.

من جهته، دعا رئيس المجلس مرزوق الغانم الى الاستعجال في اقرار المقترحات التي قدمت منه ومن النائب اسامة المناور ومجموعة من النواب الآخرين لتعويض اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررين من القرارات الحكومية الأخيرة.

وقال الغانم في مداخلته بالجلسة تحية اجلال واكبار واحترام لجميع اخواتنا وإخواننا من الكوادر في وزارة الصحة وأيضا الكوادر في الجهات الأخرى الحكومية وغير الحكومية والمتطوعين في الصفوف الأمامية كافة وأيضا في الصفوف الخلفية على الجهود الجبارة والاستثنائية التي قمتم وتقومون بها.

وأكد ان هذا الجهد لا تعوضه مكافآت ولا اي دعم مادي ولا معنوي، مضيفاً أجركم عند رب العالمين وهذه نية كل اخوانكم اعضاء مجلس الأمة ورئيس مجلس الأمة وأغلبية المجتمع الكويتي.

وقال الغانم: لن اتحدث عن الايجابيات فالجهد الذي قمتم به جهد جبار تُشكرون عليه وأنا اتكلم فقط عن بعض السلبيات ونحن في قارب واحد، وأعرف ان هدفكم الوصول الى الأفضل.

وذكر الغانم انه قبل ان يتم وضع الحل ورفعه الى اللجنة والى مجلس الوزراء يجب الاستماع الى المعنيين بتداعيات القرار، موضحاً انه اذا كان القرار يختص بالرياضة فاستمعوا الى الرياضيين وشاركوهم في الامر فقد يكون لديهم حلول اخرى.

وأضاف انه اذا كان القرار مرتبطا بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فيجب الاستماع اليهم، لافتاً أنا متأكد انكم لستم اقل حرصا على مصالحهم من انفسهم.

وأشاد الغانم بوزير التربية وزير التعليم العالي د. علي المضف، مبيناً حرصه على نزول الميدان الا ان موضوع العودة الى التعليم غاية في الأهمية، مبينا ان التعليم عن بعد قد يخرج طلبة لا يعرفون القراءة او الكتابة، ولافتا الى ان بريطانيا في وضعها الحالي اعلنت عن فتح المدارس في شهر مارس، وكذلك اعلنت اميركا العودة الى المدارس، وشدد على ضرورة ان تتخذ الاجراءات الاحترازية الصحية مع عدم استمرار منع الطالب من الوصول الى المدرسة لمدة طويلة.

من ناحيته، عبر رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد عن الألم للأضرار التي لحقت بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والضرر الذي لحق بالتحصيل العلمي للطلبة وعدم ممارسة الرياضيين انشطتهم لكن الألم الأكبر استمرار الوضع الوبائي في الصعود.

وقال سموه خلال الجلسة اليوم نطوي سنة ونستقبل سنة جديدة والآن بعد مرور 45 يوما من السنة الجديدة بدأنا الدخول في وضع مقلق فقد بلغ عدد الوفيات في الـ15 يوما الماضية 50 حالة.

وأضاف سموه ان اشغال أسرّة العناية المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل اكبر ونحن باتجاه الوصول الى خمس وحدات عناية مركزة بمستشفى مبارك.

وذكر انه بالتعاون والتكاتف والتفهم والقبول والتطبيق، نعم مررنا بخسائر لكن الحمد لله تجاوزنا مرحلة الصعود ثم استقررنا والآن لدينا موجة ثانية واذا لم نتعاون ونتكاتف ونتفهم المطلوب عمله سيكون الوضع صعبا على الجميع.

وأضاف سموه صحيح نتألم ونرى ابناءنا يتضررون من اجراءات الجائحة لكن ما البديل، فالعالم كله تأثر ولابد ان نتعامل مع الواقع.

وذكر ان من يقوم باعطاء القراءات والمؤشرات هم الأطباء الذين تعلموا في ارقى الجامعات وقضوا وقتا طويلا من حياتهم في المختبرات والمكتبات للقيام بدورهم في وقت الحاجة واعطاء القراءات والبيانات.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء ان القراءات التي وضعوها مبنية على متابعة دقيقة توصل الى نتائج يجب ان تضعها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بعين الاعتبار فلهم كل الشكر والتقدير.

وأعرب سموه عن الشكر الى اعضاء مجلس الأمة على تقدمهم بطلب عقد الجلسة الخاصة والادلاء بآرائهم ما يدل على اهتمام مجلس الأمة بمتابعة اجراءات الحكومة تجاه الجائحة.

وتضمنت التوصيات النيابية ما من شأنه التشدد في اجراءات دخول الوافدين الى الكويت، وسرعة صرف مكافآت الصفوف الامامية خلال شهرين من دون مماطلة، وتشكيل فريق طبي اقتصادي لتكون القرارات الصادرة منطقية ومتوازنة تراعي الصحة والمعيشة، وتشكيل فريق اعلامي محترف لتكون الرسالة والارشادات الصحية دقيقة.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الامة أحمد الشحومي: استمرار رئيس الحكومة في الجلسة دليل قدرته على التحمل واستيعابه لاخوانه فهو الشخص الوحيد بجانب وزير الصحة الذي لم يغادر القاعة اثناء الحديث فشكراً لك يا أبا خالد. ولفت الى ان الجائحة عرت وزارة التربية، وسترون اثر التعليم عن بعد على الطلبة في المستقبل، متسائلا من هو العبقري الذي حرم المعاقين من الدراسة؟ وعلق على معالجات الحكومة بالقول: ما هكذا تورد الابل يا وزير المالية، مبينا: انا لم اتوسط لأحد ليعود الى البلاد وعلى من يوعز ليصير الزوبعات ان يتكلم مع الناس بأدب، موضحا: سؤالي عن العائدين من دبي وتركيا لا علاقة له بي شخصيا.

وحذر بقوله: وجودي فوق في منصة المجلس لن يثنيني عن اداء مهامي الدستورية، ووالله سأمارس صلاحياتي قريباً جدا فلا تستخدموا هذا الأسلوب معي.