نصف مليار لتحفيز المتضررين

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فيما تسير الجهود الحكومية لنجدة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عثرتها، قدرت مصادر موثوقة لـالنهار، حجم التحفيز المالي المطلوب للمشروعات المتضررة بحوالي نصف مليار دينار، في حال لم يتم تمرير قانون الضمان المالي بشكل سريع.

وقالت المصادر إن إجراءات التحفيز للمشاريع المتضررة من الإغلاق، تتمثل في دفع الرواتب والايجارات، وكذلك وقف تحصيل الرسوم الحكومية، مضاعفة دعم العمالة الوطنية، تعويض أصحاب الأنشطة التي تضررت بسبب الإغلاقين الأول والثاني، وكذلك المشروعات التي لم تعاود نشاطها بسبب عدم تطبيق المرحلة الخامسة من العودة التدريجية للحياة.

وأشارت إلى أن على الحكومة أن توازن بين حجم التحفيز والسيولة المتوافرة لها، كونها تعاني من أزمة حادة بها بسبب نفاد سيولة الاحتياطي العام للدولة وغياب بدائل تعينها في مواجهة تلك الأزمة، الأمر الذي جعلها تتوسع في مبادلة الأصول بين الاحتياطي العام والأجيال القادمة.

وأشارت إلى أن حسم القوانين الاقتصادية، يتطلب معالجة الأزمة بين السلطتين، وذلك عبر تغليب المصلحة الوطنية والالتفات إلى أهمية إقرار قانون الدين العام، إنقاذاً لسيولة الاحتياطي العام للدولة وتعزيزاً للأصول الموجودة في صندوق الأجيال القادمة والعمل على بناء آليات إصلاحية قادرة على انتشال الاقتصاد من الاعتماد الأحادي على النفط كمصدر رئيس للدخل.