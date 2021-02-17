وزير الصحة: «كورونا» مستمر إلى يوم القيامة والعدوى منتشرة بين المواطنين بشكل كبير

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أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أهمية الإجراءات التي تم اتخاذها أخيراً لتلافي صعود عدد إشغال الأسرة وعدد إشغال أسرة العناية المركزة في المستشفيات بشكل أكبر محذرا من الاضطرار لاتخاذ إجراءات أقسى إذا لم يتم الالتزام بلبس الكمام والتباعد الجسدي وعدم التجمعات.

جاء ذلك في عرض مرئي قدمه الشيخ د. باسل الصباح في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي ناقشت امس الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) والسلالات المتحورة عنه.

وقال وزير الصحة: إن الانتشار الحالي لفيروس كورونا موزع بواقع 60% من المواطنين ونسبة 40% من المقيمين، مبينا ان جزءا كبيرا من المقيمين المصابين يعملون لدى الكويتيين في منازلهم.

وأضاف ان العدوى منتشرة بين المواطنين بشكل كبير والتجمعات وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية هما السبب في نقل العدوى وهي منتشرة بشكل أكبر ما بين أعمار 18 سنة إلى 40 سنة.

وأوضح ان القرارات التي تم اتخاذها اخيرا تأتي لتقليل سرعة انتشار العدوى ولضمان قدرة وزارة الصحة على الاستمرار في استيعاب جميع المرضى.

وتساءل كيف تستطيع المستشفيات استيعاب من لديه جلطة في القلب ومن بحاجة لإجراءات طارئة من المرضى في حال امتلاء المستشفيات بمرضى كورونا؟

وأوضح ان المجتمع ينقسم إلى جزأين الأول يستطيع أخذ اللقاح والثاني لا يستطيع أخذ اللقاح وهم فئة الأطفال، مبينا ان انتشار الوباء سيقل مع التطعيم.

وعزا اغلاق بعض الأنشطة التجارية من نواد صحية وصالونات إلى توصيات ودراسات صادرة عن منظمة الصحة العالمية وجامعات مرموقة ولأنهما من الأماكن التي تكثر فيها انتشار العدوى نظرا لطبيعة أنشطتها وتوافد الناس بكثرة إليها. وقال ان الكويت من أولى الدول في العالم التي طلبت فحص (بي سي آر) في المطار وذلك منذ شهر فبراير من العام الماضي، مبينا ان هذا الفحص هو الأكثر دقة عن أي أجهزة أخرى تستخدم للفحص في المطارات على اعتبار ان الأجهزة لا تكتشف إلا من لديه أعراض واضحة فقط.

وأوضح ان وزارة الصحة طلبت شهادات فحص مدة صلاحيتها 72 ساعة لأن الحصول على شهادة الفحص يتطلب من يوم إلى يومين.

وعما أثير بشأن الشهادات المزورة بينَّ وزير الصحة ان ذلك غير صحيح موضحا انه إذا وصل إلى البلاد مسافرون لديهم نتيجة فحص سلبية لـ (كوفيد- 19) وظهرت عليهم الأعراض لاحقا فهو أمر طبيعي على اعتبار انه مرتبط بفترة حضانة المرض.

وأكد في الوقت ذاته ان (الصحة) تقوم بفحص (بي سي آر) لجميع القادمين إلى البلاد ثم تقوم بتكرار الفحص مرة أخرى بعد مرور خمسة أيام خلال فترة الحجر المنزلي.

وعن أسباب قرار تغيير الحجر من منزلي إلى مؤسسي للمسافرين القادمين إلى البلاد عزا وزير الصحة ذلك القرار إلى منع انتشار السلالة الجديدة داخل البلاد حتى لا تحدث مشكلة وبائية أكبر مضيفا انها قد تلحق ضررا اقتصاديا أكبر من الحالي ونضطر للاغلاق والحجر الكلي واتخاذ إجراءات أشد لوقف هذه الإصابات وتداعياتها.

وعن فاعلية الطعوم قال وزير الصحة إن فاعلية الطعوم تصل إلى نسبة 90% باختلاف الطرق المعتمدة بمعنى ان نسبة 10%من الممكن إصابتهم وفي حال ذلك ستكون إصابتهم من دون أعراض. وحول أسباب ما أثير بشأن تأخر الكويت في تلقي تطعيم (كوفيد- 19) قال نحن لم نقبل بإعطاء لقاح غير معتمد ما أدى إلى البدء بتطعيم اللقاح في يناير الماضي.

وذكر أن عدد إشغال الأسرّة في المستشفيات العامة وصل إلى 585 حالة وعدد إشغال الأسرّة في العناية المركزة وصل إلى 138 حالة بحسب الأرقام المستمرة في الصعود. وأكد أن التطعيم هو السبيل الوحيد لتخفيف مشكلة الوباء، لافتا إلى حصول الكويت على الطعوم بعد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا بأيام مشيرا الى أن 130 دولة ليس لديها طعوم حتى اليوم.

وأشار إلى إحصائيات التسجيل للقاح (كوفيد- 19) حتى اول من أمس الاثنين حيث بلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 454522 ألف شخص منهم نحو 215 ألف مواطن ونحو 238 ألف مقيم فيما وصل عدد إجمالي متلقي الطعوم إلى نحو 137 ألف شخص منهم نحو 119 ألف مواطن إضافة إلى بلوغ متوسط أخذ الطعوم اليومي 16 ألف شخص يوميا.

وتابع نحن الآن في المرحلة الرابعة من مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية مع نقل نشاطين من المرحلة الخامسة هما الصالونات والنوادي الصحية لأسباب اجتماعية واقتصادية وكان الوضع الوبائي حينها يسمح بنقلهما إلى المرحلة الرابعة مقابل اشتراطات صحية واضحة. وأضاف: الجائحة لن تنتهي وكوفيد- 19 مستمر إلى يوم القيامة وخرج عن مسألة السيطرة وأصبح التحصين هو السبيل للخروج.