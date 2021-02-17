وزير المالية: إعادة دراسة قانون دعم البنوك للعملاء المتضررين

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قال وزير المالية خليفة حمادة إن الحكومة تعكف على دراسة تشريعات وقوانين لمساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة سعياً الى الخروج من الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة الصحية والتمكن من استمرار اعمال انشطتهم.

جاء ذلك في كلمة للوزير حمادة في جلسة مجلس الأمة الخاصة التي عقدت لمناقشة الاجراءات الحكومية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 والسلالات المتحورة عنه.

وأضاف إن من اهم تلك التشريعات اعادة دراسة قانون دعم وضمان البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات كورونا وكذلك قانون بشأن الأجور في القطاع الخاص.

وأوضح ان الوضع الصحي الطارئ نتيجة الجائحة العالمية تسبب في وقف بعض الأنشطة التجارية وأن كل الاقتصادات في العالم تأثرت من هذه الجائحة وخصوصا قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف انه بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء اجتماعا قبل اسبوعين مع مجموعة من ممثلي المتضررين من الاغلاق لأنشطتهم التجارية حيث بحثت اللجنة العديد من المشاكل التي تواجه هذا القطاع بمشاركة الجهات الحكومية المعنية.

وأشار الى بعض القرارات التي صدرت بعد اجتماع مجلس الوزراء اول من امس الاثنين وهي مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث تفرغ تجاري وعلى الباب الخامس اضافة الى تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين.

وأوضح ان هذا القرار سيعمل به اعتبارا من مارس المقبل ولمدة ثلاثة أشهر مالم تتم اعادة فتح تلك الأنشطة. وتطرق الى قرار آخر هو تكليف الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لتأجيل سداد جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لاتزال موقوفة كليا حتى تاريخه.