«المركزي»: تمديد الحزمة التحفيزية للبنوك حتى نهاية يونيو

الأولى

تعزيزًا لحزمة الإجراءات التي يطبقها البنك المركزي بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، قام البنك بإصدار تعميم يقضي بتمديد العمل بالحزمة التحفيزية الخاصة بالمعايير الرقابية المخففة المطبقة على البنوك المحلية حتى نهاية يونيو المقبل.

وتتضمن المعايير الرقابية المخففة: خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك مثل معيار تغطية السيولة، ومعيار صافي التمويل المستقر، ونسبة السيولة الرقابية إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة، ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.

كما تضمنت المعايير التحفيزية المعلنة من المركزي عدداً من الاجراءات الأخرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي استهدفت توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة هذه المشاريع من 75% إلى 25% لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم.