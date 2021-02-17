سمو الأمير شمل برعايته احتفال السفارة الأميركية بإزاحة الستار عن التمثال الزجاجي بذكرى التحرير

وطن النهار

تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الاحمد أقيم صباح أمس حفل (ازاحة الستار عن التمثال الزجاجي) المقدم من السفارة الأميركية بمناسبة مرور الذكرى الثلاثين على تحرير الكويت وذلك في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي.

هذا وقد أناب سموه رعاه الله وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح لحضور الحفل. وبدأ الحفل بالنشيد الوطني للكويت والنشيد الوطني للولايات المتحدة الأميركية الصديقة ثم تم تقديم عرض مرئي للأغنية الوطنية (العيد يروي) وعرض عن صناعة التمثال الزجاجي.

وألقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح كلمة قال فيها: أود أن أتقدم بخالص شكري وتقديري لكم على هذا الاحتفال. انه لشرف كبير أن نلتقي هنا اليوم للمشاركة في احتفال الكويت بالذكرى الستين لاستقلالها والذكرى الثلاثين للتحرير. كانت العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والكويت استثنائية في جميع المجالات.

وأضاف: نتطلع اليوم الى كتابة فصل جديد في تاريخ بلدينا اللذين تميزا دائما بالتعاون الوثيق والاحترام المتبادل كما شهدناه خلال السنوات الستين الماضية. ويذكرنا هذا التضامن بالموقف الحازم الذي اتخذته الولايات المتحدة لقيادة التحالف الدولي لدعم وتحرير الكويت، ونستذكر بفخر كل التضحيات التي قدمتها الولايات المتحدة الأميركية ولذلك أعرب عن خالص امتنان بلادي لشعب بلدكم الصديق على دفاعه عن مبادئ الحرية والسيادة التي تعكس العلاقات المتينة بين البلدين الصديقين.

وفي الختام أتقدم اليكم مرة أخرى وباسم صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد بخالص تقديرنا وامتناننا لهذا الشرف العظيم.

وألقت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت ألينا رومانوسكي كلمة قالت فيها ان «هذا التمثال المذهل هدية من شعب الولايات المتحدة الأميركية الى صاحب السمو أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي».

وقالت ان التمثال يعتبر رمزا لما يمكن انجازه عندما نعمل معا على الرغم من الظروف الصعبة مضيفة أنه قبل ثلاثين عاما وقفت الولايات المتحدة «الى جانب أصدقائنا الكويتيين لبناء تحالف دولي لطرد قوات صدام حسين من الكويت بعد التحرير كما عمل الجيش والشركات الأميركية مع الكويتيين لاخماد الحرائق التي تسببت فيها القوات المنسحبة والمساعدة في اعادة بناء الكويت». وتابعت أنه في السنوات الثلاثين التي تلت ذلك أقامت الولايات المتحدة والكويت شراكة لا تشمل الدفاع والأمن فحسب بل تشمل أيضا التجارة والاستثمار والتعليم والتعاون في القضايا الاقليمية والانسانية.

وأوضحت أنه «مثلما عملت شعوبنا يدا بيد للتغلب على مآسي الغزو لم يدع الفنانون الأميركيون والكويتيون الذين صنعوا هذا التمثال لوباء (كوفيد- 19) حدا للشراكة الثقافية بين بلدينا اذ اكتشف فنانون من متحف كورنينج للزجاج في نيويورك الى جانب لبنى سيف عباس ومحمد الدويسان من مؤسسة (يدوي) للبرامج الابداعية طرقا ابداعية للتعاون عبر مؤتمرات باستخدام الاتصال المرئي وتصميم القطعة الرائعة التي انتم بصدد رؤيتها».

واستطردت أن الفنانين الأميركيين قاموا بشحن مساهماتهم الى الكويت ثم أضاف فنانو مؤسسة (يدوي) لمساتهم الرائعة والفريدة على القطعة حتى ظل الفنانون من الجهتين طوال الوقت على اتصال وثيق للتأكد من أن الجميع قدم أفكارا للقطعة النهائية.

وأعربت رومانوسكي عن التقدير العميق للشيخ علي جراح الصباح والديوان الأميري للموافقة على عرض التمثال في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي ذي المكانة العالمية والمركز الأول للفنون في الكويت و«نشكر رنا الحمد وموظفي المركز لمساعدتنا في تركيب النحت واستضافة الاحتفال اليوم».

وقالت انه بفضل الديوان الأميري «يمكننا عرض هذا الابداع الرائع في أنسب مكان وهو المركز الثقافي الذي سمي باسم الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح قائد البصيرة في الكويت الذي قاد هذا البلد للنهوض بعد الغزو ودخوله حقبة جديدة من الازدهار».

وأكدت أن «الأميرين الراحلين الشيخ جابر الأحمد والشيخ صباح الأحمد كانا صديقين حميمين للولايات المتحدة واليوم نكرم المساهمات المهمة التي قدماها لبناء السلام والأمن في الكويت وفي المنطقة».

وجددت التأكيد على التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت وازدهارها «كما كانت قبل ثلاثين عاما ومهما كانت التحديات التي قد تأتي يمكن للكويت أن تعتمد دائما على الولايات المتحدة كشريك وحليف».

وعبرت رومانوسكي عن الشكر مرة أخرى «لأصدقائنا الكويتيين على استضافة هذا الحدث ونتطلع الى الكشف عن هذه القطعة الجميلة والى مستقبل الشراكة بين الولايات المتحدة والكويت». بعدها تمت ازاحة الستار عن التمثال الزجاجي.

