«البلدية» أقرت تخصيص مواقع لبناء 7 مستشفيات أهلية

وطن النهار

وافقت البلدية على طلب وزارة الصحة إعادة تخصيص الأراضي الحكومية التي قد خصصت مسبقا لها لبناء 7 مستشفيات أهلية، ثلاث في الأحمدي وموقعان في الجهراء وموقع في حولي وآخر في محافظة الفروانية.

واكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي انه تمت الموافقة من حيث المبدأ على تخصيص مواقع لمستشفيات أهلية في مناطق متفرقة على ان تباع هذه القسائم للراغبين في إنشاء مستشفيات عليها، مطالبا بالتنسيق مع وزارة الصحة ووزارة المالية بشأن دراسة طريقة توزيع المواقع ووضع الشروط والضوابط الخاصة بالاستعمال.

وأشار المنفوحي إلى أن المواقع التي تم تحديدها محافظة حولي منطقة غرب مشرف «مبارك العبدالله قطعة رقم 7 بمساحة 6000 متر مربع، محافظة الفروانية منطقة جليب الشيوخ بمساحة 6000 مترمربع، محافظة الاحمدي المنقف قطعة 54 الجزء الجنوبي بمساحة 6000 متربع، محافظة الأحمدي الفنطاس قطعة رقم 23 5000 متربع مربع، محافظة الأحمدي المهبولة قطعة رقم 7 بمساحة 5000 متر مربع، محافظة الجهراء منطقة شمال غرب الجهراء بمساحة 5000 مترمربع، محافظة الجهراء قطعة 92 بمساحة 5000 متربع.

واوضح أن وزارة الصحة تقدمت بطلب إعادة تخصيص المواقع بموجب كتاب وزارة المالية ببيان موقف الأراضي الحكومية المخصصة لبناء مستشفيات خاصة عددها «19» منها 7 مواقعاً مبرم عقودها مع إدارة عقود أملاك الدولة أما الـ «12» موقع الباقية 7 منها تم إلغاء تخصيصها لعدم توقيع العقد خلال الفترة المحددة من قبل اللجنة المعنية على النحو الوارد في الكشف المدرج مع كتاب وزارة المالية واثنان تم إلغاء عقدهما لعدم توفير الترخيص الصحي وعدد مواقع فسخت عقودها لعدم الجدية.

ولفت إلى ان عدد الشركات التي تقدمت لوزارة الصحة تطلب تخصيص أراض لإقامة مستشفيات أهلية 15 شركة.

