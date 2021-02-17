«بلدية الجهراء» أزالت 60 مخيماً مخالفاً

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية محافظة الجهراء ثامر المطيري أن الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الادارات في فرع بلدية المحافظة خلال يناير الماضي أسفرت عن الاشراف على الاشتراطات الصحية لــ 1984 من البقالات بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم والمحال، توجيه 72 إنذارا وتنبيها وتحرير تعهدات ووضع ملصقات فضلا عن الكشف على 5266 محلاً الى جانب تحرير مخالفة وتحرير 94 كشف استفسار محال.

وقال في تصريح صحافي إن الفرق الرقابية بمختلف الادارات بفرع بلدية المحافظة كثفت من جولاتها الميدانية على كل الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار الى أن مفتشي الفرق الرقابية في ادارة النظافة العامة واشغالات الطرق يقومون بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات، مشيرا الى غسيل وتعقيم 84765 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة الى جانب تنظيف 494 منطقة آليا ورفع ونقل 85600 م3 من المخلفات مجهولة المصدر فضلا عن إزالة 60 مخيما مخالفا.

ولفت الى اصدار 87 شهادة أوصاف، 36 شهادة انهاء اشراف فضلا عن توجيه 35 كتابا لوزارة الكهرباء والماء لايصال التيار الكهربائي الى جانب الكشف على 5 عقارات وتحرير 97 إثبات حالة.

