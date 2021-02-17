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«أمن الجهراء» ضبطت 3 آسيويين يصنعون الخمور

مشعل عبدالله
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الأربعاء 17 فبراير 2021

تمكن رجال الأمن العام في مديرية أمن الجهراء من ضبط 3 أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية يديرون مصنعا للخمور في منطقة إرحية طريق سكران الخشب. وفي التفاصيل انه وبعد ورود معلومات تفيد بوجود مصنع للخمور في منطقة إرحية طريق سكراب الخشب، وعلى الفور تم تشكيل قوة ميدانية والتوجه إلى الموقع، حيث تم رصد جاخور كبير وفيه معدات لصنع الخمور و3 أشخاص يديرون المصنع. وتمت مداهمة الموقع وضبط المتهمين، وعليه تم التنسيق مع الجهات المختصة في محافظه الجهراء لاتلاف المصنع، وإحالة الأشخاص المضبوطين والمواد المضبوطة إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.


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