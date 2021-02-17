«المواصلات» تضع التصورات النهائية للائحة تراخيص النقل البري

وطن النهار

أعلنت وكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب عن تشكيل لجنة لوضع التصورات النهائية لإصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بمنح تراخيص جديدة للنقل البري بكل أنواعها كالنقل الداخلي والخارجي ونقل الركاب والبضائع لمدة عمل ثلاثة أشهر لإنجاز أعمالها بالشكل المطلوب. وأوضحت الشهاب في تصريح صحافي أن اللجنة التي تم تشكيلها سوف يكون من ضمن مهامها وضع لائحة تنفيذية جديدة لتراخيص النقل البري تتضمن شروط آلية منح هذه التراخيص وكذلك الرسوم المقترحة والعمل على الربط الآلي بين الوزارة وكلا من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للقوى العاملة لتطوير العمل وتفادي السلبيات الموجودة وأيضا العمل على دراسة البطاقة التشغيلية للنقل البري الذي سوف يتم توحيدها حسب توصيات الاجتماع الأخير لوزراء النقل في دول مجلس التعاون الخليجي. «التطبيقي» تستكمل خطة البعثات الطلابية أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب التقديم لخطة البعثات الطلابية التكميلية للعام الدراسي (2020/2021) الخاصة بخريجي معهدي الطاقة والاتصالات من حملة الدبلوم المتفوقين اعتبارا من اليوم حتى 28 فبراير الحالي وذلك عبر الموقع الالكتروني للهيئة. وقال مدير ادارة البعثات والعلاقات الثقافية بالهيئة جاسم القعود في تصريح صحافي أمس الثلاثاء إن الخطة تشمل حملة الدبلوم المتفوقين للعام الدراسي (2019/2020) إلكترونيا مضيفا أن التقديم لخطة البعثات التكميلية سيكون إلكترونيا عبر موقع الهيئة الرسمي.