مجلس الأمة أوصى بتأجيل أقساط المواطنين

وطن النهار

عقد مجلس الأمة جلسة خاصة امس لمناقشة الإجراءات والسياسة الحكومية في التعامل مع فيروس كورونا المستجد بناء على الطلب المقدم من بعض الأعضاء، وانتهت الجلسة الى جملة من التوصيات المهمة.

وخلال الجلسة قدم وزراء الصحة والمالية والتجارة والصناعة والمختصون شرحا لإجراءات الحكومة في مواجهة الفيروس أمام مجلس الأمة، مؤكدين أن الأولية لحماية المنظومة الصحية وان القرارات المتعلقة بالانشطة يتم تقييمها ومراجعتها كل فترة، وسط انسحاب ومقاطعة قرابة الـ16 نائبا للجلسة على اعتبار ان الحكومة مستقيلة. وافضت الجلسة الى اقرار المجلس توصية نيابية تقدم بها 14 نائبا شملت استعجال اللجان في مجلس الامة لرفع مقترحات قوانين وانقاذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقانون معالجة الآثار المترتبة على تفشي فيروس كورونا، تشكيل فريق اعلامي محترف لتكون الرسالة الطبية دقيقة، كما اوصوا بالتشدد في اجراءات دخول الوافدين الى الكويت وبسرعة صرف مكافآت الصفوف الامامية خلال شهرين من دون مماطلة، وتأجيل الاقساط لمدة سنة، وتشكيل فريق طبي اقتصادي لتكون القرارات الصادرة منطقية ومتوازنة تراعي الصحة والمعيشة.. وفيما يلي تفاصيل الجلسة:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة لمناقشة تداعيات فيروس كورونا الساعة التاسعة والنصف بعد ان رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.

وقال الغانم: الجلسة اليوم خاصة لمناقشة تداعيات جائحة كورونا، اذا في بيان للحكومة فلتتفضل.

بدر الداهوم: لن نقبل بأن يقوم أي وزير ان يناقش في الجلسة بل يجب على رئيس الوزراء ان يقوم بنفسه، لأن الوزراء مستقيلون ولن يتحملوا المسؤولية والا سننسحب من الجلسة.

صالح المطيري: اؤكد ما قاله الاخ الداهوم ويجب على رئيس الحكومة تحمل المسؤولية والا سأنسحب.

الوزير مبارك الحريص: وزير الصحة هو المسؤول وهو مستعد للمناقشة.

سعدون حماد: شنو هالتناقض نحن في جلسة الرياضة الخاصة ناقشنا الوزير المعني، ليش الحين تبون رئيس الحكومة؟

بدر الملا: الجلسة ليست مخصصة لوزير الصحة فقط بل هي تتعلق بعدد من الوزراء الآخرين.

الرئيس الغانم: ليتفضل وزير الصحة ليلقي بيان الحكومة.

انسحاب النائب بدر الداهوم وصالح المطيري وبدر الملا من الجلسة.

وقال وزير الصحة في بيانه: انتقلنا من المرحلة الأولى إلى الرابعة والى الآن لم ندخل المرحلة الخامسة لان الوضع لا يسمح. لن نتخلص من الوباء الا بوجود علاج ناجع.

وأكد وزير الصحة اهمية الاجراءات التي تم اتخاذها أخيراً لتلافي صعود عدد اشغال الأسرة وعدد اشغال اسرة العناية المركزة في المستشفيات بشكل اكبر محذرا من «الاضطرار لاتخاذ اجراءات اقسى منها اذا لم يتم الالتزام بلبس الكمام والتباعد الجسدي وعدم التجمعات».

وذكر ان عدد اشغال الأسرة في المستشفيات العامة وصل إلى 585 حالة وعدد اشغال الأسرة في العناية المركزة وصل إلى 138 حالة بحسب الأرقام المستمرة في الصعود.

وأكد ان التطعيم هو السبيل الوحيد لتخفيف مشكلة الوباء لافتا إلى «حصول الكويت على الطعوم بعد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وكندا بأيام علما بأن عدد 130 دولة ليس لديها طعوم حتى اليوم».

وأشار إلى احصائيات التسجيل للقاح «كوفيد - 19» حتى امس الاثنين حيث بلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح 454522 الف شخص منهم نحو 215 الف مواطن ونحو 238 الف مقيم فيما وصل عدد اجمالي متلقي الطعوم إلى نحو 137 الف شخص منهم نحو 119 ألف مواطن اضافة إلى بلوغ متوسط اخذ الطعوم اليومي 16 الف شخص يوميا.

وقدم وزير الصحة شرحا عن الأزمة الصحية حيث مضى عليها نحو عام كامل شهد مراحل مختلفة واجراءات متنوعة «كانت محل اشادة وتقدير بأعلى المستويات من منظمة الصحة العالمية».

وأضاف ان الوضع الوبائي في البلاد اليوم في انتشار سريع لما تم تسجيله من زيادة في اعداد الاصابات وزيارات غرف الطوارئ والدخول واشغال الأسرة واشغال اسرة العناية المركزة في المستشفيات ما يتطلب اتخاذ اجراءات وقائية استباقية للحد من سرعة انتشار الوباء.

وقال «ثبت ان كل الاجراءات التي تم القيام بها في السابق كانت مناسبة وسبقت المنطقة حيث بدأت قبل وفادة الفيروس إلى الكويت وذلك عبر وقف جميع سمات الدخول إلى البلاد منذ 27 يناير من العام الماضي مقابل استمرار دول اخرى في اعطاء سمات الدخول».

وأضاف وزير الصحة «تلاها اتخاذ قرارات واجراءات اخرى حتى البدء بمراحل العودة إلى الحياة الطبيعية في 31 مايو الماضي» موضحا أن الاصابات عادت إلى الارتفاع بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في منتصف يناير الماضي.

وتابع «نحن الآن في المرحلة الرابعة من مراحل العودة إلى الحياة الطبيعية مع نقل نشاطين من المرحلة الخامسة هما الصالونات والنوادي الصحية لأسباب اجتماعية واقتصادية وكان الوضع الوبائي حينها يسمح بنقلهما إلى المرحلة الرابعة مقابل اشتراطات صحية واضحة».

ووجه وزير الصحة الشكر والتقدير لكل العاملين في الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية وأطباء وصيادلة وممرضين وفنيين واداريين وغيرهم ممن واجه الأزمة من الصفوف الأمامية.

ومن جهتهم اكد مسؤولون في وزارة الصحة انه لا حل الا بالوصول إلى المناعة المجتمعية من خلال التطعيمات.

وأشاروا إلى ان الكثير من الدول اشادت بالاجراءات الكويتية حيث ان الوزارة كانت تتعامل بشفافية منذ اليوم الاول للجائحة.

وبينوا ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة ساهمت في تأخير المرض، كما انه في حال تطبيق الحجر بشكل جيد فان فرص انتشار الوباء ستكون معدومة بالنسبة للقادمين من الخارج كما ان الوزارة تسعى لمنع دخول السلالة الجديدة من الفيروس للكويت حتي لا ندخل في مشاكل اخرى.

تشريعات وقوانين

بدوره قال وزير المالية خليفة حمادة ان الحكومة تعكف على دراسة تشريعات وقوانين لمساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الخروج من الأضرار التي لحقت بهم جراء الأزمة الصحية والتمكن من استمرار اعمال انشطتهم.

وأضاف: «ان من اهم تلك التشريعات اعادة دراسة قانون دعم وضمان البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات كورونا وكذلك قانون بشأن الأجور في القطاع الخاص».

وأوضح ان الوضع الصحي الطارئ نتيجة الجائحة العالمية تسبب في وقف بعض الأنشطة التجارية وأن كل الاقتصادات في العالم تأثرت من هذه الجائحة وخصوصا قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف انه بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء اجتماعا قبل اسبوعين مع مجموعة من ممثلي المتضررين من الاغلاق لأنشطتهم التجارية حيث بحثت اللجنة العديد من المشاكل التي تواجه هذا القطاع بمشاركة الجهات الحكومية المعنية.

وأشار إلى بعض القرارات التي صدرت بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين وهي مضاعفة دعم العمالة لكل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث تفرغ تجاري وعلى الباب الخامس اضافة إلى تكليف الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الآليات اللازمة لصرف مبلغ الدعم للمستحقين.

وأوضح ان هذا القرار سيعمل به اعتبارا من شهر مارس المقبل ولمدة ثلاثة اشهر مالم يتم اعادة فتح تلك الأنشطة. وتطرق إلى قرار آخر وهو تكليف الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة بتأجيل سداد جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كليا حتى تاريخه.

من جانبه اكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية ان اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة احدى اللبنات الرئيسة والمهمة في استدامة التنمية والعمل التجاري بالكويت.

وقال انه «بناء على توجيهات سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء فور تشكيل الحكومة السابقة فقد اصدر بدوره تعليمات مباشرة لأعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق مهامهم بتشكيل لجان تنظر في المشاريع والممولين المتعثرين».

وأضاف انه «من اعمال تلك اللجان بحث التظلمات وأي معوقات من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاه اصحاب المشاريع والقيام بتسجيلها بالاضافة إلى بحث تفعيل بعض القوانين التي تعطيهم الميزة في ممارسة انشطتهم». وتابع انه «كان جل الاهتمام وقبل قرار مجلس الوزراء الصادر مؤخرا بايقاف العمل في بعض الأنشطة التجارية هم اصحاب المشاريع غير الممولين الذين لا يشملهم الصندوق».

وأفاد الوزير بأنه تم تشكيل لجنة بمنتصف يناير الماضي مكونة من جمعيات النفع العام والاتحادات المعنية بهذه المشاريع والمستشارين بوزارة التجارة لبحث رفع التعثر أو الاشكالات القائمة. وذكر ان «هذه اللجنة اكدت على محاور اساسية هي تفعيل بعض القوانين الموجودة والتي فيها ميزة لأصحاب هذه المشاريع في حال وجود أي تراخ أو عدم تفعيل بشكل كبير إلى جانب تخصيص بعض الأراضي والأماكن لمزاولة اعمالهم».

وبين ان اللجنة ناقشت مسألة تغيير قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمشاركة الجهات المعنية لابداء رأيهم بشكل واضح.

وقال ان قانون الضمان المالي كان احد مشاريع القوانين المهمة جدا التي نوقشت في الفصل التشريعي السابق لمجلس الأمة لكن لم يحالفه الحظ في الاقرار لذلك قامت اللجنة بتقديم نظرة اشمل له تجاه المستفيدين من هذا القانون معتبرا اياه «محورا رئيسا لرفع التعثر والدفع بقوة لانجاح اصحاب المشاريع بصورة اكبر».

خالد العنزي: ان الحكومة تواجه ظروفا صحية استثنائية عالمية والحكومة سوف تخطئ فلا نكابر ونحن امام موجة ثانية قد تكون اكبر واشرس.

هشام الصالح: انوه بأننا مع وزير الصحة ونثمن جهوده وفريقه لكن نشير إلى قرارات حكومية تدل على تخبطها واغلاق المحال من الساعة 8 وكأن الـكورونا لا تأتي الا بعد الساعة 8.

اسامة المناور: اقترح تاجيل الاقساط المستحقة لمدة 6 اشهر ومضاعفة مكافآت الطلبة وتخفيض رسوم المدارس الخاصة 20 في المئة.

هشام الصالح: ادا كان هناك 137 الفاً عندهم شهادات تطعيم ليش ما تخلونهم يروحون للصالونات والاندية الرياضية واذا الناس تخسر بسبب القرارات ولهذا يجب على الدولة ان تتدخل لدعم اصحاب المشاريع وانا اضم صوتي لصوت الاخ اسامة المناور وان نخرج بقانون لمساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

سعدون حماد: نشكر الاخ وزير الصحة والاخوان معاه وان كنا ما عطيناكم الوقت الكافي وما يصير ان يكون هناك اغلاق وما فيه تعويض وان كانت الحكومة اجلت الاقساط من اصحاب المشاريع اطالب بتأجيل اقساط جميع المواطنين لمدة 6 اشهر.

هشام الصالح: ان الفريق الطبي الذي شكله وزير الصحة خلا من اصحاب التخصص بالوباء وكذلك قرار اغلاق الصالونات وامس تفاجأنا بقرار اغلاق المقابر ما يخلق الازدحام وكذلك التخبط في اعلان مكافآت للصفوف الأمامية ولم تصرف حتى الآن.

سعدون حماد: ان وزارة الصحة يفترض منها ان تطعم الجميع مواطنين ومقيمين والوزير اعلن الاعداد التي حصلت على التطعيم واذا ما قارناه مع الامارات التي طعمت 5 ملايين والكويت فقط 137 الفاً وهنا السؤال اين الخلل ووزارة الصحة ما عندها عذر والحكومة عليها التراجع عن قرار الاغلاق ويجب السيطرة على المطار وحركة المسافرين، الصحة تقول في 1/14 نشهد انحسار وفي 2/2 تقول نشهد انتشار ما عرفنا شنو التناقض، ان ما يحدث في الكويت هو دخول الوافدين والخطأ هو خطأ الصحة وليس المواطنين فلماذا يتم الاغلاق واليوم يجب ان نحرج بقرار لالغاء الاغلاق، يجب معالجة الوضع بقانون وطالما عملت اغلاق يجب عليك التعويض وتقدمت باقتراح لتعويض جميع المواطنين المتضررين من قرار الاغلاق فالناس عليهم التزامات وايجارات.

بدر الملا: ان القرارات التي اصدرتها الحكومة خطأ فهل «كورونا» موجودة في العشاء وغير موجودة في الغداء والا كيف نفسر اغلاق المطاعم الساعة 8 مساء، هناك قصور في تقديم القوانين المتعلقة بالوضع الاقتصادي ولهذا اعتقد ان يعاد النظر في أي قرار فأي تأخير في العلاج قد تكون كلفته اكثر من العلاج لهذا ارجو اعادة النظر في القرارات التي اتخذتها الحكومة، ان حديثي ليس لتقييم الوضع الصحي بقدر ما هو الحديث عن المعاناة التي يعاني منها اصحاب المشاريع الذين استعادوا الامل حين تم اعادة افتتاح محالهم لكن من الظلم تحميلهم كلفة عدم اجراء دراسات واضحة للقرارات.

عبدالله الطريجي: الكثير من ابناء الكويت ينتظرون ما الذي سيسفر عن هذه الجلسة من قرارات واليوم نفتخر بكل ما قدمه الاطباء والطبيبات والاطقم الاخرى من جهود مبذولة وما فيه احد يدري متى تنتهي هذه الازمة الصحية ولهذا نريد توازنا في القرارت لانها تمس المواطن وحياته، ان القرار الاخير الذي صدر باغلاق عدد من الانشطة وانا متأكد يا وزير الصحة انك قادر على وضع شروط وضوابط لتنظيم الانشطة ومعاقبة المخالف واذا كان هناك مطعم أو ناد وقع في مخالفة القوانين فلا يجوز معاقبة الكل بسبب المخطئ، نحتاج توعية بما يحدث بشكل كامل فنريد مركزا اعلاميا متميزا قادرا على توعية الناس ومواجهة الاشاعات لا الاكتفاء باعداد الاصابات اليومية، رسالتي إلى رئيس الوزراء بحسن اختيار الوزراء ونصيحتي لك فمن باع ولد عمك مستعد يبيعك.

قضية شرعية

المناور: هناك استحقاق بتشكيل الحكومة والذي لن يتجاوز الخميس كما طالبنا بذلك، ويجب ان يتم مراعاة الشعب الكويتي ككل في هذه الاقتراحات ولا يبرر تكرار الخطأ هذا الظرف الوبائي ومن الذي سمح بفتح المطار. الكويت سبقت دولاً اوروبية في الحصول على اللقاح لكن ترتيبنا الخامس من اسفل القائمة في الحصول على اللقاح.

عدنان عبدالصمد: هناك قضية شرعية بعدم تغسيل المتوفين نتيجة «كورونا»، وانتقال العدوى من الوفيات اقل بكثير من الأحياء، ولماذا لا يسمح لمرافقين مع من يريد ان يدفن بالخارج. اكبر الدول تقدماً فشلت في مواجهة جائحة «كورونا» نحن افضل بكثير من بقية الدول ونسبة الوفيات فيها، ونشكر جهود الصحة وما تقوم به، فكم من افراد الوزارة استشهدوا امام هذا الوباء وكم من سوف يستشهد ولا نغفل عن جهود الجهات الأخرى. ويجب الاسراع في مساعدة اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعويض اصحاب الأنشطة المتضررة، وللأسف المجلس السابق ومنهم اعضاء حاليون رفضوا قانون المساعدات المالية.

أحمد مطيع: انا احد الموقعين على طلب عقد الجلسة الخاصة وللأسف فوجئت بعدم حضور زملاء لي وقعوا على الطلب، والاوجب اغلاق المطار.

أحمد الحمد: العالم مر بكوارث كثيرة حصدت ارواح الملايين.. يجب ان تكون هناك منظومة لمواجهة هذه الكوارث، اعتقد ان قرار فتح المقابر من العاشرة إلى الثانية ارتجالي وسيتسبب في ازدحام كبير، ويجب تطبيق الاشتراطات والسماح بغسل الموتى. وقال: الحكومة عالجت الوضع الصحي لكنها اغفلت التداعيات الاقتصادية.

أحمد الشحومي: استمرار رئيس الحكومة في الجلسة حتى الآن دليل قدرته على التحمل واستيعابه لاخوانه فهو الشخص الوحيد بجانب وزير الصحة الذي لم يغادر القاعة اثناء الحديث فشكراً لك يا أبا خالد.

ولفت: الجائحة عرت وزارة التربية، وسترون اثر التعليم عن بعد على الطلبة في المستقبل، وانا اسال من هو العبقري الذي حرم المعاقين من الدراسة.

وعلق بالقول: ما هكذا تورد الابل يا وزير المالية... انا لم اتوسط لأحد ليعود إلى البلاد.. تكلموا مع الناس بأدب، وسؤالي عن العائدين من دبي وتركيا لا علاقة له بي شخصيا.

وحذر: وجودي فوق لن يثنيني عن اداء مهامي الدستورية.. ووالله سأمارس صلاحياتي قريباً جدا فلا تستخدموا هذا الأسلوب معي.

يوسف الفضالة: الحكومة مطالبة بتعويض المتضررين من قرارات الاغلاق، واذا لم يكن لدى الحكومة احصائية بالاصابات التي تسببت بها الاندية والصالونات فلا بد من اعادة افتتاحها

جهود جبارة

الغانم: تحية اجلال للكوادر الصحية وفي كل القطاعات على جهودهم الجبارة والاستثنائية وهذا لن يعوضه أي تعويض مادي أو معنوي فالاجر من الله.

وقال: عوامل كثيرة وتداعيات بلغت حد التشرد والافلاس والطلاق وتفكك الاسر ولن نقف مكتوفي الايدي تجاهها، نحن مع اتخاذ الاجراءات الاحترازية لكن يجب عدم التأخر بعودة الطلبة إلى المدارس، وقد يخرّج «الأونلاين» طلبة لا يعرفون يقرأون ولا يكتبون.

وشدد: لا تعوض المتضررين عن الربح بل عوضهم عن الخسائر، كل التقدير لرئيس الحكومة وتجاوبه في حضور الجلسة.

وزير الصحة: ما معنى التخبط، كلمة التخبط في القرارات اسمعها كثيرا، هل اخذنا قرارا لم يكن في محله، بعض الانشطة لسنا نحن من يرتب اغلاقها بل هذه توصية منظمة الصحة العالمية لانها انشطة يكثر بها نقل العدوى بين مجموعات لا علاقة لها ببعض.

ونوه: قد نضطر للاغلاق والحظر الكلي للحد من انتشار السلالات الجديدة من «كورونا» فدخولها يعني اضراراً اقتصادية اكبر من الحالية، اما اجهزة فحص كورونا بالمطار فقد تمر منها حالات ايحابية لا نعلم عنها خصوصا ان لم تكن هناك اعراض كالحرارة، ولذلك لم تتم اجازتها في بعض الدول.

وقال: قرارات الاغلاق للتقليل من سرعة انتقال العدوى حتى نتمكن من علاجهم وحتى نتمكن من معالجة اصحاب الامراض المزمنة الاخرى الذين صاروا يتخوفون من الذهاب للطوارئ خشية العدوى بـ«كورونا».

ووعد بالنظر بكل ملاحظات النواب وطلباتهم والجائحة لن تنتهي ومعانا إلى يوم القيامة والسبيل الوحيد هو اخذ اللقاح.

واوضح: غير صحيح ان الوافدين هم من ينقلون العدوى وقليلة جداً ما تأتينا من الخارج وهي موجودة بالمواطنين بشكل كبير... 60% مواطنون و40% وافدون نسبة منهم عمالة منزلية.

أما سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد فعبر عن الألم للأضرار التي لحقت بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والضرر الذي لحق بالتحصيل العلمي للطلبة وعدم ممارسة الرياضيين لأنشطتهم «لكن الألم الأكبر استمرار الوضع الوبائي في الصعود».

وقال سموه «اليوم نطوي سنة ونستقبل سنة جديدة والآن بعد مرور 45 يوما من السنة الجديدة بدأنا الدخول في وضع مقلق فقد بلغ عدد الوفيات في الـ 15 يوما الماضية 50 حالة».

وأضاف سموه أن «إشغال أسرّة العناية المركزة ودخول المستشفى ارتفعا بشكل أكبر ونحن باتجاه الوصول إلى عدد خمس وحدات عناية مركزة بمستشفى مبارك».

وأكد أنه «يجب التوقف عند هذا الأمر والالتزام بما هو مطلوب عمله نعم نتألم لضرر المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونتألم لضرر التحصيل العلمي لأبنائنا ونتألم عندما لا يمارس الرياضيون أنشطتهم لكن الألم الأكبر عندما نرى الوضع مستمرا بالصعود».

وذكر أنه «بالتعاون والتكاتف والتفهم والقبول والتطبيق نعم مررنا بخسائر لكن الحمدلله تجاوزنا مرحلة الصعود ثم استقرينا والآن لدينا موجة ثانية وإذا لم نتعاون ونتكاتف ونتفهم المطلوب عمله سيكون الوضع صعبا على الجميع».

وأضاف سموه «صحيح نتألم ونرى أبناءنا يتضررون من إجراءات الجائحة لكن ما هو البديل العالم كله تأثر ولابد أن نتعامل مع الواقع».

وذكر أن من يقوم بإعطاء القراءات والمؤشرات هم الأطباء الذين تعلموا في أرقى الجامعات وقضوا وقتا طويلا من حياتهم في المختبرات والمكتبات للقيام بدورهم في وقت الحاجة وإعطاء القراءات والبيانات.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء إن القراءات التي وضعوها مبنية على متابعة دقيقة توصل إلى نتائج يجب أن تضعها السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بعين الاعتبار فلهم كل الشكر والتقدير.

وأعرب سموه عن الشكر إلى أعضاء مجلس الأمة على تقدمهم بطلب عقد الجلسة الخاصة والادلاء بآرائهم ما يدل على اهتمام مجلس الأمة بمتابعة إجراءات الحكومة تجاه الجائحة.

رئيس الجلسة فرز الديحاني يرفع الجلسة.

الخير يخص والشر يعم

خيم الامتعاض على مختلف اطراف الجلسة من نواب ووزراء وكادر طبي، لرغبة مختلف الاطراف في استعراض مواقفها وحججها، الامر الذي اثار الجدل وادى لنشوب مساجلات لافتة خلال اجزاء متفرقة في الجلسة، اتت كالتالي:

اسامة المناور يقاطع المتحدثة من وزارة الصحة: نحن جئنا للجلسة عشان الحكومة تسمعنا مو احنا نسمعها، اعتقد راح يطولون وهناك ثمانية متحدثين من وزارة الصحة.

سعدون حماد: لا بالعكس خلونا نسمع.

وزير الصحة: نحن نريد ان نوضح اجراءات الحكومة تجاه الجائحة، وهناك آراء فنية وغيرها، سنغطي الموضوع في 45 دقيقة.

اسامة المناور: هذا تعمد لتضييع وقت الجلسة، واذا استمر الأمر بهذه الطريق سأنسحب.

الرئيس الغانم: انت من طلبت الجلسة والآن هناك وقت للحكومة ونعطيكم كل الوقت للمناقشة.

عبدالله الطريجي: انا اؤيد الاخ اسامة فلا نريد تضييع الوقت.

الرئيس الغانم: نرجو من وزير الصحة اختصار الوقت.

طبيبة من الوزارة: كان ودنا نتكلم عن دورنا في مواجهة الوباء وان نستذكر الشهداء من الاطباء ولكن لم تعطونا الفرصة.

الطبيب الهاشمي: ما كنا نود ان تتم مقاطعتنا بهذه الطريقة.

اسامة المناور: يجب عليك احترام النواب وانا امثل الأمة اللي انت منها.

الرئيس الغانم: الاخ الدكتور انا اللي ادير الجلسة وانا اللي احدد الطريقة.

خالد العنزي: غير مقبول ابداء رئيس الفريق الطبي امتعاضه امر غير مقبول وكل الفرق تعمل في جميع الجهات الحكومية ولا ننتظر في هذه الأوقات الشكر.

مرزوق الغانم: تحية اجلال واكبار واحترام لجميع الكوادر الصحية وكل الجهات الحكومية وغير الحكومية والمتطوعين على الجهود الاستثنائية التي قمتم وتقومون بها وهذا الموضوع لا احد يستطيع ان يعوضكم به لأن مجهودكم كبير جداً، وهذه شهادة حق مني، مشكلتنا اليوم الخير يخص والشر يعم، واليوم قبل ان تضعوا الحل نتمنى ان يتم الاستماع الى المتضررين من تداعيات القرار، وما نراه انكم لا تستمعون الى اصحاب العلاقة.

