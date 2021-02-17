لا مكان في عالمنا للدولة الصغيرة

آراء

منذ حوالي ست سنوات كتب الاقتصادي الفرنسي الشهير، توماس بيكيتي، مقالاً لافتا للنظر تحت عنوان: الثمن الفادح لصغر حجم الدولة. ذكر بأنه في عالم الاقتصاد العولمي ستدفع الدولة ثمناً باهظاً، اذ انها ستجد نفسها مجبرة على قبول الكثير من الأشياء التي لا تروق لها أو لا تتناسب مع قيمها. وأعطى أمثلة كثيرة لما تقبله وتتعايش معه بلده فرنسا، وذلك على الرغم عنها وعن قيمها، وذكر أن الواقع يقول إن كل بلدان الاتحاد الأوروبي، بما فيها فرنسا وألمانيا، تجد نفسها في خانة البلدان الصغيرة التي تجد نفسها أحياناً مضطرة لتحمل ما لا تطيقه في مختلف ساحات العالم، ويخرج هذا المفكر الاقتصادي الشهير بنتيجة أساسية: ضرورة توجه أوروبا الحالية نحو مزيد من الاتحاد، وجعل هذا الموضوع على رأس أولوياتها.

ليس في ذهن الرجل المستقبل الاقتصادي فقط، فالكثير من كتاباته تدل أيضاً على قلق شديد بشأن حقول السياسة والثقافة والاجتماع الأوروبية، وخصوصاً مواضيع تحسين الممارسة الديموقراطية وتطبيق مبادئ المساواة والعدالة فيما بين البشر.

كانت تلك مقدمة للدخول في لب الموضوع الذي يخصنا كأفراد وكمجتمعات وكوطن عربي واحد، فبلاد العرب مقسمة الى دول ودويلات صغيرة بفعل عاملين: هناك النفوذ الاستعماري الغربي والتآمر الصهيوني اللذان ساهما في تقسيم هذه الأمة ويصران حالياً على تجزئة وتفتيت المقسم، من أجل اضعاف العرب وابقائهم في تخلف دائم، وهناك بعض أقليات الهيمنة الاجتماعية والمصالح الاقتصادية والادعاءات التاريخية والدينية المتواجدة في الداخل، والتي ترى في بقاء التقسيم والانتقال الى التفتيت ضماناً لبقائها في مراكز السلطة واستمرار امتيازاتها الكثيرة المتراكمة عبر التاريخ.

وهم بذلك يفضلون بقاء الأقطار العربية كدول صغيرة حتى ولو أدى ذلك الى قبول كل المخاطر والمساوئ التي وصفها توماس بيكيتي بالنسبة للدولة الصغيرة الأوروبية، بل وحتى الى قبول ما هو أسوأ بكثير، مما تظهره الحالة البائسة التي تعيشها حالياً جميع الأقطار العربية، حتى ولو كانت بنسب مختلفة وتمظهرات متباينة.

اليوم تنهار دول عربية، وتستباح مجتمعات عربية من قبل قوى العنف والتعصب الأحمق مدفوعة الأجر من قبل الخارج والداخل، وتقف الجامعة العربية عاجزة متفرجة بينما تدار شؤون الوطن العربي من قبل قوى اقليمية أو دول أجنبية، وتحارب وتقمع كل محاولة مدنية، حتى ولو كانت سلمية، للخروج من تلك الأوضاع وللانتقال الى مجتمعات الديموقراطية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية والاستقلال القومي والوطني، وتكتظ السجون بمئات الأولوف من مناضلي تلك المحاولات المدنية، ويهيم الملايين على وجوههم لمواجهة المنافي والغربة والذل والحاجة والسقوط الأخلاقي.

ومع ذلك لا يرف جفن لمعظم من نصبوا أنفسهم قادة لتلك الشعوب والمجتمعات المقهورة المعذبة في ضياعها وقلة حيلتها أمام أدوات القمع الممنهج، وغياب القضاء العادل، وانتهازية الكثير من المجالس النيابية الصورية والكثير من وسائل الاعلام التابعة أو المغلوبة على أمرها، هي الأخرى.

اذا كانت الدولة الأوروبية الصغيرة لا تستطيع أن تواجه أهوال الحياة العصرية ويطلب منها اعطاء الأولوية القصوى للتوجه نحو الوحدة، اذا كان يطلب ذلك من دول كألمانيا وفرنسا فماذا نقول نحن العرب عن الدولة القطرية، سواء الكبيرة أو الصغيرة، التي ترزح شعوبها تحت ذلك الجحيم الذي وصفنا، والتي هي مرشحة للتفتيت والدمار العمراني والعيش خارج العصر والتخلف المرعب في العلوم والتكنولوجيا وعوالم المعرفة؟

سيرد المتحذلقون على السؤال بذكر عشرات المصاعب التي وقفت وتقف وستقف في وجه أي محاولة للخروج من ضعف الدولة القطرية المستباحة العاجزة الى قوة وغنى ونهوض الدولة القومية الموحدة.

لا حاجة للقول إن الموضوع معقد وصعب، ولكن لا يوجد شك بأن هناك ألف طريق للتوحيد، وفي ألف مستوى، وللسير في طريق الألف خطوة. الدخول في التفاصيل يحتاج الى مجلدات، ومتروك للجيل العربي الذي سيقرر ويريد ويفعل.

لكن ما يهمنا هو أن يقتنع الجيل العربي الجديد، المناضل من أجل مطالب الحرية والعدالة والكرامة وغيرها من المطالب المعيشية، بأن تحقيق كل تلك المطالب سيظل في خطر دائم، وفي مواجهة مستمرة لأعداء كثيرين، ما لم تقم نوعا من الوحدة العربية كمظلة تحمي كل ما يتحقق، بل وتغنيه وتجدده عبر العصور والأزمنة.

مطلوب من هذا الجيل أن يجعل هدف قيام الدولة العربية الكبيرة القوية المستقلة الناهضة أحد أهم شعاراته وأحد أبرز أولوياته ويبرز ذلك في كل تجمعاته النضالية المباركة.

