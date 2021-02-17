الديموقراطية الهشة

آراء

لم يكن في الإمكان أسوأ مما شاهدناه في المشهد الديموقراطي الأميركي منذ انطلاق الانتخابات الرئاسية الأخيرة وحتى مأساة «الكابيتول»، منذ اقتحام معابد الحرية، وأيقونات المشهد العظيم، ورموز التاريخ الانفتاحي الكبير، حتى أيام قلائل مضت عندما انحاز «السينتس» أو مجلس الشيوخ الى ترامب رافضين محاكمته، رغم أنهم لم يستطيعوا الجهر ببراءته.

كنا في الشرق مبهورين بالنموذج الغربي للديموقراطية، وكنا نتظاهر من أجل أن تنعم بلادنا باستنساخ مماثل لمشاهد الاستحقاقات وكنا نقول، أن الأميركيين والله محظوظون ومحظيون لأنهم ديموقراطيون وجمهوريون، «ديموقراطيين حتى النخاع»، وأنهم سياسيون واقتصاديون ونخب وحتى عموم الشعب يرضعون الديموقراطية مع أول رشفة حليب من صدور أمهاتهم، ومع أول خطوة يتعرفون بها على الأرض الصلبة التي تمشي تحتهم، وتتحرك نحوهم، وتقودهم فيما بعد نحو «المستقبل العظيم».

هكذا كنا نتشدق بهم، وهكذا كانوا يتهكمون علينا، هكذا كنا نخطب ودهم، وهكذا كانوا ينظرون الينا من «العلالي»، و.. هكذا كنا نحلم بشجاعتهم، وهكذا كانوا يعتبرون أحلامنا كوابيس وواقعنا مهزلة.

مرت السنوات ونحن نحاول استنساخ المستنسخ من التجربة الديموقراطية الأميركية، من التجارب الغربية التي شهدت تطويرا لاستحقاقات، وتعظيما لتجارب، وتقزيما لأخرى، وحاولنا في بلادنا العربية قدر الامكان، أن نعيد اكتشاف العجلة، وأن نبدأ من حيث بدأ الآخرون.

جربنا الجري على البساط السحري، والتمخطر على السجاد الأحمر، والتطلع الى بلاد يقال إنها تسبقنا في كل شيء.

صحيح أن القوانين والاستحقاقات والحقوق الانسانية مصونة في الغرب بتشريعات دقيقة وصارمة، وصحيح أن مشاهد الحرية قد تغرينا بالتقليد، وأن مناظر التصويت، والاستفتاءات، والوفاء بالوعود، وساحات الانتخابات، وطريقة الدعاية والمناظرات تفرض طوقا من الحصار التأثيري الذي لم يستطع كائن من كان الافلات من آلته الاعلامية، أو ابداعاته التصويرية، أو تحركاته السحرية، لكن الأكيد أن ما كان يبطنه المشهد الديموقراطي في الغرب يختلف قطعا عما كان يظهره من ابهار.

فالقوة هي القوة، قوة رأس المال، وقوة القانون والنظام، وقوة التمترس خلف أدوات التواصل، وعلى منصات الفضاء الرقمي، القوة هي القوة سواء كانت في شرق أقصى متخم بالعادات والتقاليد والأعراف، أو شرق أدنى يحبو على طريق العالم الثالث محفوفا بمخاطر التعبير وعواصف التكنولوجيا الفائقة، أو شرق أوسط وعدوه بالمن والسلوى و«الفوضى الخلاقة» كطريق يفضي الى الديموقراطية واسعة المدى وسريعة الانتشار.

وبالفعل حاولت دول انضمت لقطعان ما يمكن تسميتهم ببلدان الربيع، فخرجت الى الشوارع منشدة التغيير، وتمترست خلف الشعارات من دون أن يكون في يدها دليل غوث من واقع يراه الشباب عاجزاً عن محاكاة المستقبل، خرج الناس الى الشوارع وفي أيديهم سلطان الفوضى، قدس الأقداس المسمى «بالديموقراطية ولا شيء سواها»، الطريق الوحيد للازاحة حتى نذهب مع الذاهبين، وليس حتى نغير من أجل اصلاح المعوج وتحسين أحوال معيشة المساكين.

فشلت الحركة شرق أوسطية لأنها قلدت عمياني الحركات الغربية، وفشلت الديموقراطية الغربية لأنها لم تستعن بـ«صديق»، واعتبرت ديموقراطيتها هي الأكثر نقاء من تجارب أخرى تعاني من خلطات وافدة ووصفات بائدة، وتراجعات مخزية.

المستقبل الغربي لن يكون سعيدا ربما بعد أن فشلت الديموقراطية «العريقة» في كبح جماح «ترامب»، وبعد أن منحوه الفرصة الذهبية الوحيدة التي كان يسعى اليها لاقامة حزبه الذي قد ينشق عن «الجمهوريين» في سابقة لم تشهد الولايات المتحدة الأميركية نظيرا لها منذ 230 عاما.

الانشقاق بطرف ثالث، أو التنطع من أجل أن يكون للديموقراطية ثلاثة ألسنة بدلا من لسانين، ومجموعة من الأحزاب بدلا من حزبين، وعدة منصات استحقاقية، ورؤى ومجالس منتخبة يسيطر عليها منشقون جدد بدلا من السيطرة التقليدية من اتجاهين، كل ذلك سوف يقلب المشهد الديموقراطي الأميركي رأسا على عقب، وسوف يضع المؤسسات الدستورية الأميركية الراهنة على صفيح ساخن حتى موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية القادمة بعد أربع سنوات وربما قبل ذلك بكثير، و.. غدا لناظره قريب.

