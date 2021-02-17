إلى متى تكدس العاملين في الدولة بلا حل؟!

آراء

إن الدولة غير مهتمة بحل أو التفكير بحلول لتكدس العاملين في مؤسساتها بل مستمرة في التعيين العشوائي بدون التفكير بالمخاطر الحالية والمستقبلية. ان تركيبة القوى العاملة في الدولة غير موجودة في كثير من دول العالم حيث إن الدولة توظف أكثر من 80% من القوى العاملة ومستمرة في التعيين بدون أي هدف لتوظيفها ودون وضعها في تخصصها الذي قضت معظم حياتها في دراسته، والدولة ملزمة بتعيين المواطنين حتى بدون الحاجة لهم في العمل، ما خلق بطالة مقنعة ومستمرة بدون توقف أو تفكير في هذه الحالة المدمرة والتي انتاجيتها متدنية الى درجة غير عادية، كما وصفتها الجهات الرقابية العالمية بأنها لا تتعدى 22 دقيقة في اليوم، وهذه تعتبر ظاهرة البطالة المقنعة الفاحشة، والبلد واقع في فخ تلك الظاهرة وليس هناك أي بوادر تشير الى أن هناك خططاً للخروج منها، والسؤال الملح: ما العمل؟ ما الحل يا دولة؟ ان الحل لهذه الظاهرة له أسس وقد طبقته كثير من الدول الناجحة في استيعاب القوى العاملة وتوجيهها الى عمل منتج لاقتصادها واستقرار مجتمعها عن طريق عدة مفاهيم علمية ومدروسة، لذلك فالحل عندنا ممكن عن طريق إحلال العمالة الوطنية مع التدريب الجيد محل كثير من العمالة الهامشية المستوردة وتصحيح التركيبة السكانية، وكذلك معالجة مخرجات التعليم لتتوافق مع متطلبات العمل عن طريق وضع الأسس والمعايير لتلك المخرجات، كذلك العمل مع القطاع الخاص لوضع خطط واضحة لاستيعاب مخرجات التعليم مبنية على العدالة في التعامل مع القطاع الخاص المبني على الربحية والاستقلالية، وهذا التعاون بين الدولة والقطاع الخاص المبني على أسس علمية وفنية وتحت رقابة ودعم متوازن لإنجاح سياسة مشاركة القطاع الخاص في أخذ المبادرة في استيعاب القوى العاملة وتخفيف العبء عن الدولة وإخراجها من ورطة البطالة المقنعة. وهذا لا يكون الا عن طريق خصخصة كثير من خدمات الدولة من تعليم وصحة وكهرباء ومواصلات وكثير من الهيئات غير السيادية ودعم القطاع الخاص، لاستيعاب مرحلة التخصيص المدروس والمعتمد على الأسلوب العلمي والفني الذي اتبعه كثير من الدول ونجحوا في ذلك. وهناك كثير من الأعمال الحكومية الممكن خصخصتها في مراحل مختلفة والتي تتماشى مع خطط الدولة لوضع حد للبطالة المقنعة والارتقاء بمخرجات التعليم المطلوبة. وفي النهاية فإن البطالة المقنعة في الكويت تحمل مخاطر آنية ومستقبلية على الدولة في جميع النواحي الانتاجية والمالية ما خلق إحباطاً للجادين في العمل لتأثير البطالة المقنعة فيهم، لذلك ولمستقبل البلد وأجياله القادمة يجب التسريع في وضع الخطط المطلوبة لإنقاذ البلد من النتائج غير السارة وحتى لا نقع في المحظور في القادم من الأيام، راجياً ان تكون معالجة تلك البطالة المقنعة بسرعة لأن عامل الزمن ليس في صالحنا وتحقيق متطلبات التعيينات المستقبلية المتزايدة فيا حكومة حنوا على بلدكم من اجل هذا البلد المسكين الطيب. والله المستعان.

