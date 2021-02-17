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حضور الحكومة

محمد المطني
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الأربعاء 17 فبراير 2021

الحكومة التي تؤمن أن حضورها في البرلمان شرط من شروط انعقاد الجلسات هي وحدها من تتحمل وزر تعطيل البرلمان كل هذه المدة، طبعا نحن هنا لا نعفي البرلمان من مسؤولية تصحيح هذا الاعتقاد سواء بتعديل اللائحة الداخلية أو بمحاسبتها على تخليها عن مسؤولياتها حسب وجهة نظرها بتعطيل مرفق البرلمان كل هذه المدة بتبرير هي نفسها من دحضته بقبولها حضور الجلسات الخاصة وهي جلسات تخضع لذات شروط انعقاد أي جلسة عادية فيما يتعلق بالحضور والغياب.
من وجهة نظري أن مسلك الحكومة فيه استخفاف كبير بدور البرلمان خصوصا وأنها تعلم أن الاغلبية اللازمة لاسقاطها مجددا متوافرة دائما في هذا المجلس ولن تجد من يقف معها في أي استحقاق رقابي والأيام بيننا، ولن يغير هذا الأمر الا بقبولها الواضح للمطالبات الشعبية وتحقيق قفزة نوعية في مواجهة قضايا الفساد.
توجه الحكومة للتفاهم مع مجموعة من النواب حول حلحلة بعض مطالباتهم، لن يفي بالغرض وان اعتقدت ذلك فالتفاهم وان تم بنفس سياسي متبع في العديد من البرلمانات لكنه هنا في الكويت يختلف في أمر مهم وهو وجود أحزاب تؤمن بالعمل الجماعي والتوجه المشترك وتستطيع الزام أجزائها في التوحد وهذا في ظل نظام الصوت الواحد لا يمكن أن يعتمد عليه، فالنواب وان توحدوا فإنهم سيختلفون في مواقف عديدة ومحطات مستقبلية.
لا حل في الكويت الا باصلاح سياسي شامل وهو أمر مفروغ منه مهما كان صعبا او بعيد المنال نسبيا ولكن في هذه المرحلة يمكن أن نكتفي بتوجه حكومي جديد يحترم رأي الشارع، ويتجاوب معه دون أي حساسية، وهذا الأمر يتطلب تغييرا نفسيا في منطلقات الحكومة بأن لا تعتبر نفسها سلطة فوق سلطة البرلمان بل هي أداة تنفيذية لرأي الشعب وفق المادة السادسة من الدستور.. تفاءلوا.


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