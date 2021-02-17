رئيس الحكومة.. والميزان السياسي

آراء

بدأ العد التنازلي لحلول موعد الاعلان عن التشكيل الحكومي المرتقب في أواخر شهر فبراير الحالي، وسط تردد أنباء تشير الى عزوف بعض المرشحين عن المشاركة ضمن الفريق الحكومي جراء موجة التجاذبات السياسية التي سبقت استقالة الحكومة أواخر شهر يناير الماضي.

فعند أخذ قراءة شاملة للوضع السياسي، مقابل ما تواجهه الدولة من منعطفات «اقتصادية - صحية» حادة، تعكس في مجملها أهم التحديات التي تستوجب العمل بشكل جاد وفعال للوصول الى نقطة التوازن العام، نجد من الضرورة الملحة أن يقوم سمو رئيس مجلس الوزراء بوضع التشكيل الحكومي على كفتي الميزان السياسي والمتمثلة في «توزير الكفاءات بصلاحيات أوسع- والحرص على التناغم التام مع البرلمان»،

لاسيما بعد التوصل الى نقاط التقاء توافقية مع كتلة الـ (16) النيابية، وإلا سوف يكون عزوف «الكفاءات» عن حمل الحقائب الوزارية هو النتيجة المتوقعة، ومن ثم العودة الى المربع الأول من جديد.

وبالتالي فإن الأسماء التي سيتم تكليفها بمهام الحقائب الوزارية ضمن التشكيل الحكومي الجديد، ستكون اختباراً حقيقياً للحكومة أمام رقابة الأمة وممثليها، وهذا ما ستكشفه المرحلة المقبلة عن جدية الحكومة في التعاون مع البرلمان.

وإلى أن يتحقق ذلك على سمو رئيس مجلس الوزراء أن يأخذ بعين الاعتبار القرارات ذات الطابع الشعبي ضمن خطة عمل الحكومة القادمة، حتى يتمكن من كسب تأييد الأمة وممثليها، ما ينعكس إيجاباً على العمل بمجمل المهام المنوطة بالدور الحكومي من إصلاحات عامة وإنجازات شاملة.

