الحكومة المؤقتة والمجلس الدائم!

آراء

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة خلال الأسبوع المنصرم ارتفاع حالات الإصابات بالبلاد من جائحة كورونا، ما أدى إلى تقديم طلب عقد جلسة خاصة من مجموعة من الأعضاء استناداً للمادة (27) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وتمت الدعوى لعقدها بعد موافقة الحكومة المستقيلة؟!.

ومنذ قبول استقالة الحكومة في منتصف يناير الفائت ومجلس الأمة لم يعقد أي جلسة من جلساته، بالرغم من إعادة تكليف سمو الشيخ صباح الخالد لمنصب رئاسة الوزراء لم يتم إعلان تشكيل الحكومة الجديدة حتى الآن!، وخلال هذه الفترة كانت هناك تجاذبات سياسية تارة بين بعض أعضاء المجلس وتارة بين بعض الأعضاء ورئيس الحكومة المكلف.

كما سبق وأن تم عقد جلسة خاصة بالمجلس السابق لذات الغرض عن جائحة كورونا وبوجود حكومة قائمة ورسمية ولم تتحقق الغايات من الجلسة، وهنا تدور عده اسئلة:

? ما سبب عقد جلسة خاصة قبل تشكيل الحكومة؟!

? هل الحكومة الجديدة ستلتزم بقراراتها أم لا؟!

? هل حضور الحكومة المستقيلة تعاون مع المجلس؟!

? أم في السماء غيوم ملبدة؟!

لا شك بأن التعاون مطلوب من الجميع في كل الأوقات وخاصة خلال هذه الجائحة، لكن أن يكون هذا التعاون لأغراض دون أخرى فهذا الذي لا نريده، والواجب تشكيل حكومة يستطيع الأعضاء معالجة أي أخطاء تقوم بها، بدلاً من حضور حكومة مستقيلة، والواجب على الأعضاء العمل بتجانس لا العمل بالفردية.

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وجاهل مده في جهله ضحكي

حتى اتته يد فراسة و فم

إذا رأيت نيوب الليث بارزة

فلا تظنن أن الليث يبتسم

