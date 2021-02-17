نصف مليار لتحفيز المتضررين.. رهن «ضمان التمويل»

مال وأعمال

فزعة حكومية لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونجدة المتضررين، هكذا أوضحت مصادر موثوقة

لـ «النهار»، كاشفاً عن أن الحكومة جادة في نجدة المشروعات والسعي لمنع تعثرها وإفلاسها.

وأوضحت المصادر أنه بجانب مضاعفة دعم العمالة الوطنية لكل صاحب عمل مسجل على الباب الثالث تفرغ تجاري وعلى الباب الخامس وتأجيل سداد جميع رسوم الخدمات التي تقدمها الدولة لأصحاب الأنشطة التي لا تزال موقوفة كلياً، فإن الحكومة تستهدف زيادة جرعة التمويل الموجهة لأصحاب تلك المشروعات عبر تمرير قانون الضمان البنكي والذي من المتوقع أن يوفر قرابة 3 مليارات دينار لأصحاب تلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفق صيغة قانون ضمان التمويل المقدم للحكومة من لجنة التحفيز والمالي والاقتصادي برئاسة محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل.

وقدرت المصادر حجم التحفيز المالي للمشروعات المتضررة بحوالي نصف مليار دينار والتي توجه لعدد فئات أهمها: المشاريع المتضررة من الإغلاق وتتمثل إجراءات التحفيز في دفع الرواتب والايجارات وكذلك وقف تحصيل الرسوم الحكومية، مضاعفة دعم العمالة الوطنية، تعويض أصحاب الأنشطة التي تضررت بسبب الإغلاق الأول والثاني، وكذلك المشروعات التي لم تعاود نشاطها بسبب عدم تطبيق المرحلة الخامسة من العودة التدريجية للحياة.

وأشارت إلى أن الحكومة عليها أن توازن بين حجم التحفيز والسيولة المتوافرة لها، كونها تعاني من أزمة حادة بها بسبب نفاذ سيولة الاحتياطي العام للدولة وغياب بدائل تعينها في مواجهة تلك الأزمة، الأمر الذي جعلها تتوسع في مبادلة الأصول بين الاحتياطي العام والأجيال القادمة.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار النفط لمستويات تجاوزت حاجز 60 دولارا خفضا من درجة ارتفاع العجز المالي من مستوى 12 ملياراً إلى 7 مليارات في ميزانية 2021/2022، وبنسب تتجاوز 45 في المئة من العجز المقدر في الميزانية، لافتة إلى أن الأسعار قد تصل إلى 70 دولاراً للبرميل كمتوسط بنهاية العام المالي الحالي.

وأشارت إلى أن حسم تلك الأزمة بيد السلطتين عبر تغليب المصلحة الوطنية والالتفات إلى أهمية إقرار قانون الدين العام، إنقاذاً لسيولة الاحتياطي العام للدولة وتعزيزاً للأصول الموجودة في صندوق الأجيال القادمة والعمل على بناء آليات إصلاحية قادرة على انتشال الاقتصاد من الاعتماد الأحادي على النفط كمصدر رئيس للدخل والسعي لتنويع مصادر الدخل.

