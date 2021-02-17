الوزان: القطاع الخاص ركيزة رئيسة لاستيعاب العمالة الوطنية

مال وأعمال

أكد نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان أن توظيف العمالة الوطنية أولوية قصوى، مع تزايد أعداد الخريجين القادمين إلى سوق العمل.

وبين الوزان لـ «النهار» أن من بين الآليات الواجب تطبيقها في الفترة المقبلة، تطبيق برنامج التخصيص وفق آليات تعزز من دور القطاع الخاص في توظيف تلك العمالة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي بلا شك ستفتح آفاقاً كبيرة أمام دعم العمالة الوطنية.

واستدرك الوزان بالقول إن من بين الوسائل الفعالة لاستيعاب العمالة الوطنية، المضي قدماً بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية القادرة على توظيف العمالة الوطنية في العديد من التخصصات.

وقال إن تكويت الوظائف الحكومية، سيعزز بلا شك من تواجد العناصر الوطنية في الوظائف التي يمكن للعمالة الوطنية القيام بها بدلاً من العمالة غير الكويتية.

وأوضح أن مساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجذب المزيد من الشباب للعمل الحر، سيكون له الأثر الكبير في توجيه الشباب الكويتي لإقامة مثل تلك المشروعات سيكون له الأثر الكبير في التخفيف عن كاهل الميزانية وتحديداً البند الأول من الميزانية العامة للدولة.

وأضاف : دعم تلك المشروعات والحرص على تواجدها في الاقتصاد من بين مرتكزات رؤية كويت جديدة 2035، كون تلك المشروعات أحد الوسائل الرئيسة لجذب العمالة الوطنية نحو العمل الحر بكل مكوناته.

وتستهدف الحكومة العمل على زيادة وتيرة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تفتح آفاقاً واسعة أمام الشباب الكويتي لدخول العمل الحر من أوسع أبوابه وتخفيف العبء المالي الذي تتحمله الدولة بسبب النسبة الكبيرة التي تتحملها الميزانية في بند الرواتب والدعومات.

