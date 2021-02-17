ممثل تايون التجاري: التعاون الاقتصادي مع الكويت قوي ويشهد نمواً

مال وأعمال

قام ممثل مكتب تايبيه للتمثيل التجاري لدى الكويت كو-تينج تان بزيارة مقر مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات ب‍مدينة الكويت يوم أمس، والتقى مع المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز عبدالعزيز العنجري، ونائب الرئيس التنفيذي يوسف الغصين.

وأعرب كو – تينج تان عن سعادته بزيارة مركز «ريكونسنس»، مثمنا جهوده في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين، وخلال اللقاء تمت مناقشة عدة قضايا محل الاهتمام المشترك، كما دار الحديث بتفصيل حول الرؤى والأفكار الممكن تطبيقها لتعزيز العلاقات أكثر بين الكويت

وتايوان، وكيفية تحقيق مزيد من أطر التعاون بينهم.

وحول الزيارة صرح العنجري: «تم الاتفاق على تحديد آلية تنسيق مشتركة تجمع خبراء ومختصين من الكويت وتايوان لانشاء منصة بحثية تستفيد من تجربة تايوان الرائدة في مجالات عدة منها على سبيل المثال لا الحصر، حرية الصحافة، وجودة التعليم، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالاضافة الى فن تفعيل الدبلوماسية غير الرسمية. فتايوان تحتل المرتبة الثانية في آسيا في مؤشر حرية الصحافة العالمي للعام 2020 الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود، وتعتبر من أفضل دول العالم في مستوى التعليم، حيث تنفق الدولة مايزيد على 20% من ميزانية الحكومة المركزية على التعليم والعلوم والثقافة. بالاضافة لذلك صنف منتدى الاقتصاد العالمي تايوان بالمرتبة 12 من بين 141 دولة في تقرير المنافسة العالمية، حيث تعتبر احدى افضل الدول بالعالم في انتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وحول المراكز البحثية فان تايوان تفوقت في حسن استغلالها لفوائد هذه المراكز، ونجحت في تعظيم الاعتماد على الحوارات الجانبية والمفاوضات من خلال المشاركة الفاعلة في مراكز البحوث والفكر، وفيما يسمى بسياسة الأبواب الخلفية أو أنشطة «المسار الدبلوماسي الثاني». وأضاف العنجري: «نحن بالمركز كمنصة حوار نسعى لتحصيل أكبر قدر من المنافع المعرفية التي تبني مزيدا من جسور التواصل الثقافي والعلمي بين الكويت وتايوان». وقد أشاد كو - تينج تان بالعلاقة الطيبة التي تربط البلدين، معربا عن اعتزازه بكل الفرص للعمل مع الكويت وشعبها، ومؤكدا بأن العلاقات التجارية القائمة بين الكويت وتايوان ممتازة وان التبادل التجاري بين البلدين قوي ويشهد نموا مطردا، وسيسعى على تعزيزه وتطويره لما فيه مصلحة البلدين. وحول زيارته لمركز ريكونسنس للبحوث والدراسات قال: « انني سعيد جدا بهذه الزيارة، فهي تأتي كمتابعة لاستكمال ما قام به زميلي السابق رئيس مكتب ممثلية تايبيه التجاري/ هاوا- وي مو، الذي أنهى مهامه بالكويت وكان حريصا خلال فترة تواجده هنا على زيارة المركز وحضور فعالياته.

