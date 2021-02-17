«كامكو إنفست» أطلقت منصة «اكتتب» لربط المستثمرين بالإصدارات

مال وأعمال

أعلنت كامكو إنفست، عن اطلاق منصة «اكتتب»، وهي منصة اشتراك رقمية جديدة على شبكة الانترنت تربط المستثمرين بأحدث اصدارات الأسهم والدين التي تديرها كامكو انفست.

ستوفر منصة «اكتتب» للمستثمرين المسجلين به امكانية الوصول الى الاصدارات التي يحق لهم المشاركة فيها. حيث ستدرج عليها الاكتتابات العامة الأولية واصدارات الحقوق واصدارات السندات والصكوك بالاضافة الى فرص الاستثمار الأخرى التي سيديرها قسم الاستثمارات المصرفية في كامكو انفست. وقد كانت زيادة رأسمال مجموعة الخليج للتأمين (GINS.KW) أول طرح يستخدم هذه المنصة.

تستخدم هذه المنصة التكنولوجيا لتحسين تجربة الاستثمار وزيادة فرص النجاح للمستثمرين كما تقلل عليهم العبء من خلال عملية اشتراك رقمية بالكامل. يأتي هذا أيضا كجزء من استراتيجية كامكو انفست للتحول الرقمي والتي تهدف الى لعب دور رائد في تقديم خدمات وحلول الاستثمار الرقمي لعملائها.

ولتعزيز تجربة الاشتراك لمستخدمي منصة «اكتتب»، فقد تم اضافة تقويم لاخطار المستثمرين المهتمين وتذكيرهم باستكمال معاملاتهم قبل انتهاء فترة الاكتتاب. كما تعتبر المنصة مثالية أيضا للمستثمرين من خارج الدولة لضمان وصولهم الى فرص الاستثمار في الوقت المناسب. وهناك العديد من طرق الدفع المتاحة للمستخدمين بما في ذلك تنفيذ المعاملات من خلال الدفع بالـكي نت والتحويلات البنكية.

وبالنظر الى الترقية الأخيرة للسوق الكويتي الى الأسواق الناشئة وانكشاف المستثمرين الدوليين على الأسهم المحلية، ستوفر هذه المنصة لهؤلاء المستثمرين فرصة المشاركة في أي اصدارات للحقوق. وقال عبدالله الشارخ، رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية في كامكو انفست: «ستعمل المنصة كبوابة لربط المستثمرين بالفرص التي تديرها كامكو انفست. وقد كان هدفنا الأساسي عند تطويرها هو التركيز على حل بسيط وسهل الاستخدام وسريع وموثوق لتبسيط عملية الاشتراك في مجموعة من منتجات أسواق رأس المال». وأضاف الشارخ: «تم استخدام المنصة بنجاح في زيادة رأسمال مجموعة الخليج للتأمين مؤخرا وقد حازت على ردود فعل ايجابية من الشركة المصدرة وكذلك من المشتركين.

